Вот откатали все участники показательных выступлений после московского этапа Гран- при.

Все техничные невероятно, скорость у всех – не стой под стрелой!, саунд – модный, а боюсь, что послезавтра ни одной программы и не вспомню.

Сын Букина куда техничнее папы, партнерша его вообще красотка голливудская и пластичная фантастически – а посмотрел и забыл.

И зрители посмотрели, встали и разошлись довольные – их честно обслужили профессионалы экстра-класса.

Что за фигня такая?

А когда-то не самая великая артистка Роднина в художественно немудреной «Калинке» вылетала из поворота и правой рукой выстреливала в сторону трибун – нате! – и до сих пор не забыть!

Может, потому, что за этим «нате» были и Гагарин, и «любовь, комсомол и весна», и « Я шагаю по Москве», и сама Роднина?

Танки в Праге желающие тоже могут припомнить в связи с тем «нате», но забыть этот жест-выстрел, покоривший мир, не сможет никто!

А великая Людмила Пахомова в «Кумпарсите» тянула ногу, словно она у нее метра два длиной и тормозила зубцом так, что перехватывало дыханье!

Ну было, было, черт возьми, в каждой программе Родниной и Пахомовой нечто такое, что навсегда, потому что «Калинка» и «Кумпарсита» тоже навсегда, а Джастин Бибер – только на сегодня.

А про усредняющий и нивелирующий личность эффект глобализации и думать не хочу.