Вот откатали все участники показательных выступлений после московского этапа Гран- при.
Все техничные невероятно, скорость у всех – не стой под стрелой!, саунд – модный, а боюсь, что послезавтра ни одной программы и не вспомню.
Сын Букина куда техничнее папы, партнерша его вообще красотка голливудская и пластичная фантастически – а посмотрел и забыл.
И зрители посмотрели, встали и разошлись довольные – их честно обслужили профессионалы экстра-класса.
Что за фигня такая?
А когда-то не самая великая артистка Роднина в художественно немудреной «Калинке» вылетала из поворота и правой рукой выстреливала в сторону трибун – нате! – и до сих пор не забыть!
Может, потому, что за этим «нате» были и Гагарин, и «любовь, комсомол и весна», и « Я шагаю по Москве», и сама Роднина?
Танки в Праге желающие тоже могут припомнить в связи с тем «нате», но забыть этот жест-выстрел, покоривший мир, не сможет никто!
А великая Людмила Пахомова в «Кумпарсите» тянула ногу, словно она у нее метра два длиной и тормозила зубцом так, что перехватывало дыханье!
Ну было, было, черт возьми, в каждой программе Родниной и Пахомовой нечто такое, что навсегда, потому что «Калинка» и «Кумпарсита» тоже навсегда, а Джастин Бибер – только на сегодня.
А про усредняющий и нивелирующий личность эффект глобализации и думать не хочу.
Гран при
Вот откатали все участники показательных выступлений после московского этапа Гран- при.
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