Напряжение в обществе медленно, но очевидно нарастает. Звоночков все больше и есть подозрение, что в один момент в ушах начнет звенеть как на большую перемену.

И выборы губернаторов, напомнивших всенародное безумие конца 80-х – “пусть нам всем будет хуже, но лишь бы от вас постылых избавиться”, и сбор денег на никому не нужный “Нью Таймс”.

Дело не в старой ведьме Альбац и не в убыточном боевом листке, который читают триста ебанутых. Но, приницип “если Евтушенко – против колхозов, то я конечно – за”, начинает работать неумолимо. Если власть кого-то гасит, тогда мы за них.

Народ, как неблагодарный сын-подросток однажды скажет:”В жопу засунь себе свой Крым вместе с ростом сельского хозяйства. Достал.”

Хотя и Крым вроде строят, а могли бы и распилить, и страна себя в кои-то веки научилась кормить. А все будет напрасно. Русский народ начинает снова испытывать необъяснимое томление духа, которое посещает его каждые двадцать лет мирной жизни. Ему становится скучно, он как инфантил-подросток начинает ныть, что ему все надоело, что нужны новые идеи и прочая ерунда.

Лечить эту болезнь догадался только товарищ Сталин. Непрерывным кровопусканием и сохранением высочайшего градуса напряжения в обществе, когда благополучие сегодня в один момент могло обернуться в лучшем случае ссылкой в Казахстан или тюрьмой.