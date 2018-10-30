«Репродукция»: Победа над смертью

«Репродукция» – таково название, нового фильма с участием актера Киану Ривза, который вышел на экраны страны. Картина хорошо укладывается в цепочку предыдущих фильмов с участием актера, снятых за последние годы, таких как «Неоновый демон», «Кто там», «Только правда», «Сибирия», «Как женить холостяка», «Джон Вик» и др. Такое ощущение, что Голливуду больше нечего предложить Киану, только как репродуцироваться в новых и новых фильмах примерно в одной и той же роли.

Уилл Фостер (Киану Ривз) — учёный, занимается изучением темы репликации ДНК, правда пока все его эксперименты перенести сознание человека в другой объект, неудачны. Однажды, в проливной дождь он несется по трассе вместе с женой и тремя детьми, чтобы провести чудесный уикенд на море. Машину выносит в овраг. Вся семья гибнет, кроме Уилла, у него ни царапины. Беда бедой, но это отличный шанс испробовать свои научные наработки. За 17 дней он выращивает у себя в подвале клонов всех членов семьи (кроме своей младшей дочери, ей не хватило резервуара) и удивительным образом, переносит в них их сознание (он его сканировал после смерти и записал на диск, уничтожив у всех память о младшей дочери). Все прошло как по маслу! Семья снова жива, все счастливы и продолжают жить как ни в чем не бывало, но большие дяди, владеющие закрытым учреждением по разработке клонов, не дремлют и начинают охоту за Уиллом и его семьей.

Это рассказ о науке и ее победе над смертью? Или о семье? Или о бандитах, стоящих во главе крупных корпораций? Нет. Фильм о том, что мы живем в век полной шизофрении, где абсурдные вещи принимаются за норму. Было бы логично, если бы ученый сошел с ума возрождая мертвых и показать его мучения и страдания при погружении в мир иллюзий, где его родные живы. Но вариант который представил режиссер Джеффри Начманофф, сводит с ума зрителей. 17 дней! И как по заказу, семья готова. Почему 17, а не 7, чего уж там мелочиться, пусть герой почувствует себя Богом и потом клепает клонов, для всех обездоленных, способных заплатить солидную сумму. Не беда, что ваш ребенок или любимый человек умер, мы вырастим за 17 дней вам нового и он будет только лучше прежнего, свежее и симпатичнее, ведь его тело не болело и не страдало, он не получил никаких травм, никакого не любил и не ненавидел, не испытывал деструктивных воздействий мира на организм и голову, он просто ангел во плоти.

Ну ладно, с телом Уилл справился, а вот как он им память вернул? Известно, что гиппокамп ведет дневник нашей жизни, пишет ее историю, раскладывая эпизоды жизни по шкале времени. Каждый отрывок жизни — это схема, где условно обозначены места, предметы и участники. Схема наполняется конкретикой в процессе реконструкции эпизода гиппокампом, который подгружает детали из соответствующих ячеек хранения. Гиппокамп — это парная часть головного мозга, расположенная в его глубине с двух сторон в височных областях. Он сформировался в самом начале эволюционного процесса, но до сих пор остается для науки наиболее таинственной и неизученной областью. Есть версия, что гиппокамп не хранит память в себе. Он хранит лишь адреса узлов (ячеек) хранения отдельных элементов, из которых он реконструирует воспоминания каждый раз, когда мы вспоминаем события нашей жизни. Вопрос — откуда же герой скачал память остаётся открытым! Но допустим, что у него это действительно получилось, а что же Душа? Это бессмертная субстанция, в которой выражена божественная природа личности. Именно она, приводит нас в этот мир для определенного опыта, ведет по жизни, освещает нам путь, наполняет нас эмоциями, находит того единственного и неповторимого именно она наполняет нашу жизнь смыслом и счастьем! Она гораздо больше, чем физическое тело. Как же она? В какую ловушку он ее заключил?

В картине рисуется мир бездушных, счастливых, здоровых клонов и роботов (главный герой по ходу действия расщепил свое сознание и поместил его в робота) и это очень страшно. И еще этот фильм о том, что пора уж всем нам прекращать реплицировать одни и те же сценарии, они настолько устарели, что вызывают только тошнотное ощущение провала всей системы нашего «цивилизованного» мира. Время подумать о Душе и о ценности личности.

Ну и напоследок. Человек — существо мифическое, сложное, многомерное. Посмотрев фильм, я заметила одну интересную особенность, связанную с Киану Ривзом. Самым парадоксальным образом некоторые из его героев транслируют миру тему русских мифов. Возьму для примера его текущую киноэпопею про киллера Джон Вика, по прозвищу Баба-Яга. Как мы все знаем, Баба-Яга, это могущественная сила, посредник между миром живых и мертвых, которая охраняет вход в мир предков, древнейший образ повелительницы мира, ведающей судьбами людей. Баба-Яга - промежуточная инстанция, которая передает наши тела и души из одного мира в другой. Интересно, что на санскрите Яга не имеет привязки к женщине или мужчине — это жертва и одновременно жертвователь. В ведической традиции Яга сжигал физическое тело и трансформировал его в световое, небесное. Интересен один факт, что душу в славянской традиции можно отправить на тот свет только по воде (эта тема, кстати, отлично показана в «Константине»). До определенного времени на Руси запрещалось вытаскивать из воды тонущего, потому что считалось, что тот кто в воде погибнет или кого молния поразит сразу попадает в рай. Здесь герой Киану заключает свою семью в резервуары с водой, и в заключительном кадре вся семья собирается у океана видимо для заключительного перехода в мир иной. Удивительным образом в «Репродукции» из всех щелей сквозит тема Бабы-Яги, которая может воскрешать и убивать, запускать процесс трансформации героя, одаривать его волшебной силой. Я бы назвала Бабу-Ягу божеством клинической смерти, которая контролирует процесс — когда ты еще не ушел на тот свет, но уже не здесь, можешь сюда вернуться, но в новом качестве, а можешь и туда уйти — все от нее зависит. Прокат фильма начался в России с 25 октября, что совпадает со славянским праздником Навьей Седьмицей или Осенними Дедами — чередой Святодней поминовения Предков, проведения тризн и иных поминальных обрядов. В это время души умерших членов семьи и предков приглашают погостить в доме, чтобы потом снова проводить в Ирий. Ну и для Яги здесь, конечно, много работы. Если посмотреть на этот фильм, как на сказку о Бабе-Яге и не заморачиваться над всеми неувязками и нелепицами, то все встает на свои места. Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец! Всем хорошего просмотра!