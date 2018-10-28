Бытовой сталинизм

На свете есть тип людей, которых я называю “бытовыми сталинистами”.
К политике этот тип никакого отношения не имеет.
Это о чем-то другом.
Дело в том, что хорошее отношение к человеку приносит взаимность, благодарность и прочие замечательные плоды только в том случае, если к этому же самому человеку до вас уже хорошо относились другие.
Родители, родственники, друзья, разные встреченные им в период взросления персонажи, в чьей власти было его ободрить и похвалить или обругать и унизить.
Но если этого человека именно что ругали и унижали, пугали и затыкали – он ваше доброе отношение к себе не оценит.
Напротив, он будет к вам очень холоден, он будет вас даже отчасти презирать за вашу к нему неинтересную, глупую доброту.
Ему вообще не нужно хорошее. Он к нему не привык и относится с подозрением – как к какому-то ненужному баловству.
Где крик? Где битье? Где хотя бы язвительное осмеивание? Где порядок?
Такого человека я и называю бытовым сталинистом.
Так, в моей жизни случались подруги – прекрасные, пленительные подруги, – романы с которыми быстро разваливались, поскольку они начинали меня мелко видеть – без всяких ссор, без претензий, – и я чувствовал, что это происходит не потому, что я чем-то плох (такое тоже бывало, конечно, но не в этот раз), а потому что я разрушительно, губительно хорош. Они мне нравились, и я слишком мягко, слишком нежно себя вел – это вызывало разочарование, ломало жесткий сценарий, навевало тоску.
Но это лирика.
А вот смешная история про деньги.
Однажды много лет назад я должен был просить денег – точнее, уже не денег, а офис, деньги благополучно одобрили, – у своего тогдашнего начальника, и для укрепления своей репутации взял с собой приятеля, очень известного человека и типичнейшего, как из учебника, бытового сталиниста.
А офис нам светил очень хороший, большой, на Покровке.
Мы зашли в кабинет, сели, секретарша принесла чай, начался осторожный разговор, который я медленно подвел к желанной теме.
Мол, нам бы помещение, уже пора, и как раз на Покровке, там так просторно и так удобно.
И тут мой приятель сказал:
- Да какая Покровка! У нас тут – и он назвал одну родственную ему редакцию – на Третьем кольце есть пара комнат, нормально сядем там, да и все!
Я похолодел от ужаса.
Я стал буквально белый.
У меня была уже распланирована шикарная жизнь, но какому начальнику не хочется сэкономить? – сейчас он заинтересуется этим предложением, и вместо Покровки меня ждет Третье кольцо.
К счастью, начальник был человек очень хороший – и не был бытовым сталинистом! – а потому вопрос решился благополучно.
Но я до сих пор помню этот свой комический страх.
И его причину – приятель мой вовсе не хотел специально испортить мне праздник недвижимости.
У него просто был рефлекс – зачем хорошее, когда есть плохое?
Зачем нужны десять рублей, когда можно взять три?
Бытовой сталинизм – грустное дело.
Любите, хвалите и балуйте своих детей.
Бытовой сталинизм
На свете есть тип людей, которых я называю “бытовыми сталинистами”.
Оставьте комментарий
|««« России нужен огонь