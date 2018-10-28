Бытовой сталинизм

На свете есть тип людей, которых я называю “бытовыми сталинистами”.

К политике этот тип никакого отношения не имеет.

Это о чем-то другом.

Дело в том, что хорошее отношение к человеку приносит взаимность, благодарность и прочие замечательные плоды только в том случае, если к этому же самому человеку до вас уже хорошо относились другие.

Родители, родственники, друзья, разные встреченные им в период взросления персонажи, в чьей власти было его ободрить и похвалить или обругать и унизить.

Но если этого человека именно что ругали и унижали, пугали и затыкали – он ваше доброе отношение к себе не оценит.

Напротив, он будет к вам очень холоден, он будет вас даже отчасти презирать за вашу к нему неинтересную, глупую доброту.

Ему вообще не нужно хорошее. Он к нему не привык и относится с подозрением – как к какому-то ненужному баловству.

Где крик? Где битье? Где хотя бы язвительное осмеивание? Где порядок?

Такого человека я и называю бытовым сталинистом.

Так, в моей жизни случались подруги – прекрасные, пленительные подруги, – романы с которыми быстро разваливались, поскольку они начинали меня мелко видеть – без всяких ссор, без претензий, – и я чувствовал, что это происходит не потому, что я чем-то плох (такое тоже бывало, конечно, но не в этот раз), а потому что я разрушительно, губительно хорош. Они мне нравились, и я слишком мягко, слишком нежно себя вел – это вызывало разочарование, ломало жесткий сценарий, навевало тоску.

Но это лирика.

А вот смешная история про деньги.

Однажды много лет назад я должен был просить денег – точнее, уже не денег, а офис, деньги благополучно одобрили, – у своего тогдашнего начальника, и для укрепления своей репутации взял с собой приятеля, очень известного человека и типичнейшего, как из учебника, бытового сталиниста.

А офис нам светил очень хороший, большой, на Покровке.

Мы зашли в кабинет, сели, секретарша принесла чай, начался осторожный разговор, который я медленно подвел к желанной теме.

Мол, нам бы помещение, уже пора, и как раз на Покровке, там так просторно и так удобно.

И тут мой приятель сказал:

- Да какая Покровка! У нас тут – и он назвал одну родственную ему редакцию – на Третьем кольце есть пара комнат, нормально сядем там, да и все!

Я похолодел от ужаса.

Я стал буквально белый.

У меня была уже распланирована шикарная жизнь, но какому начальнику не хочется сэкономить? – сейчас он заинтересуется этим предложением, и вместо Покровки меня ждет Третье кольцо.

К счастью, начальник был человек очень хороший – и не был бытовым сталинистом! – а потому вопрос решился благополучно.

Но я до сих пор помню этот свой комический страх.

И его причину – приятель мой вовсе не хотел специально испортить мне праздник недвижимости.

У него просто был рефлекс – зачем хорошее, когда есть плохое?

Зачем нужны десять рублей, когда можно взять три?

Бытовой сталинизм – грустное дело.

Любите, хвалите и балуйте своих детей.