Может, Алексей Красовский и снял хорошую качественную комедию. Но то, что время действия этой комедии, фильма “Праздник” – 31 декабря 1941 года, а место – блокадный Ленинград – это, конечно, жесть. И отсылка к тому, что, мол, партийные начальники жили и питались в Ленинграде хорошо – это, извините, ничто в масштабе той трагедии. А слова – мол, и тогда и сейчас власть жрет от пуза, когда народ страдает – просто за гранью, потому что переносит трагедию блокадного Ленинграда на наше время с легкостью юного хипстера. Мол, у нас художественная фига в кармане.
Да не нужна нам эта фига – когда в голове каждого русского/советского/российского человека тут же всплывают документальные кадры из Города. Будь ты хоть трижды гением – не перебить ни эти кадры, ни рассказы блокадников, ни голодных смертей. Сатира – самый неуместный жанр в данном случае. Мы же не про партийных чиновников думаем – про наших дедов и бабушек.
Что вы думаете?
Жесть
Может, Алексей Красовский и снял хорошую качественную комедию. Но то, что время действия этой комедии, фильма “Праздник” – 31 декабря 1941 года, а место – блокадный Ленинград – это, конечно, жесть. И отсылка к тому, что, мол, партийные начальники жили и питались в Ленинграде хорошо – это, извините, ничто в масштабе той трагедии. А слова – мол, и тогда и сейчас власть жрет от пуза, когда народ страдает – просто за гранью, потому что переносит трагедию блокадного Ленинграда на наше время с легкостью юного хипстера. Мол, у нас художественная фига в кармане.
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