Бесконечно кровавый, бессмысленный и беспощадный шутер, приводящий в восторг своим иезуитским юмором, игровым антуражем и эпилепсией в промышленным масштабах. Может, это и не совсем кино, но уж точно отличная встряска для спинномозговой жидкости. Вы приходите в себя на [Читать...]

Наш корреспондент делится впечатлениями о фильме «Консервы» (Россия, 2006). Режиссер – Егор Кончаловский. В ролях – Марат Башаров, Сергей Векслер, Александр Галибин, Алексей Гришин, Любомирас Лауцявичус, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Любовь Толкалина и др. Крупные государственные чиновники встречаются [Читать...]