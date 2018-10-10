«Чёрный клановец»: Язык ненависти

«У меня был опыт повседневных перепалок, доходящих до нецензурной брани, или рабочих ситуаций, когда я выписывал штраф или арестовывал кого-то — и белый человек называл меня ниггером. Это сразу всё меняет. Говоря «ниггер», он хочет показать, что лучше меня, продемонстрировать своё ложное превосходство. Это язык ненависти, и теперь, когда мне нужно было притвориться шовинистом, я знал, каким языком говорить». Так описывает свои мысли Рон Сталлворт перед первым телефонным контактом с членом Ку-клус-клана в своей книге-мемуарах, на которой основан новый фильм выдающегося Спайка Ли. Рон решил вступить в Клан, но вот одна небольшая загвоздка — на дворе 70-е, а он первый афроамериканский полицейский в Колорадо-Спрингс.

История действительно до абсурда реальная, отчего и настолько удивительна. Рон стал символом перемен в эпоху социальных изменений и борьбы за гражданские права, когда был принят в местное отделение полиции. Естественно, на улицы его сразу же не пустили — пришлось умирать со скуки в архивах. Но вскоре начальник отделения перевёл Сталлворта на полевую деятельность и тогда переполняемый энтузиазмом полицейский решил доказать всем, на что он способен. Просматривая очередной выпуск региональной газеты (это была одна из его профессиональных обязанностей), Рон наткнулся на странное объявление, мол, Ку-клус-клан набирает людей и если что, звоните. Какая-то шутка, подумал Сталлворт, и решил набрать телефонный номер. Рон получил отличное образование и был хорошо воспитан, отчего мог прекрасно разговаривать на «белом» языке — без сленга, растягивания гласных и матерных словечек. В итоге, представившись своим реальным именем (ведь он не знал, куда всё это заведёт), Рон на чистом академическом английском заявил, что терпеть не может «всех ниггеров, евреев и тех, в ком не течёт истинная арийская кровь». Так началась удивительная история внедрения чернокожего копа в стан ячейки Клана.

Вхождение Спайка Ли в мир большого кино началось с награды на Каннском кинофестивале за дебютную ленту «Ей это нужно позарез» более 30 лет назад. «Чёрный клановец» стал первым фильмом режиссёра в XXI веке, который был отобран в борьбу за Золотую пальмовую ветвь, и в итоге увёз с французского побережья престижный гран-при. Новая работа Ли крайне политизирована, что в принципе неудивительно. Отличительной чертой постановщика всегда была тема расовой несправедливости, на борьбу с которой направлены все его «чёрные» фильмы (его авторские работы, именуемые «джойнтами», а не студийные заказы вроде предыдущего «Олдбоя»). Спайк Ли придерживается чёткой общественной позиции, что находит отражение и в его комедийных фильмах («Круклин», «Ей это нужно позарез»), и в в серьёзных эпиках вроде «Малкольма Икс».

Но при этом совершено ошибочным будет заявление, что Спайк Ли снимает чисто американское кино. Его фильмография на протяжении 30 лет исследует вечную борьбу любви и ненависти, которая выходит за рамки расовой нетерпимости, проблем выживания в гетто или территориальных особенностей. Об этом его, возможно, главный фильм в карьере — «Делай как надо», герой которого, Радио Рахим, на примере двух кастетов («любовь» на правой руке, «ненависть» на левой) наглядно демонстрирует извечное противостояние. «Чёрного клановеца» можно смело назвать настоящим духовным сиквелом «Делай как надо». Однако с одним отличием — если тот фильм, несмотря на всплеск насилия в финальном акте, всё же был рассказан языком любви, «Клановец» скорее ведёт диалог со зрителем на языке ненависти. Видно, что Спайк Ли больше не желает смягчать углы и искать формулировки поделикатнее — возраст уже не тот, он попросту устал от всего этого, отчего его новый фильм буквально искрит неистовой яростью к расизму, который продолжает жить и в современном обществе.

Да, несмотря на то, что события фильма развиваются в 70-х, «Чёрный клановец» несомненно рассказывает о сегодняшней Америке. Это кино актуально как никогда, ведь форма мышления полувековой давности, старые политические перспективы и термины сегодня возродились в словах современного консервативного движения. Об этом говорит и прошлогодний инцидент на расовой почве в американском городе Шарлотсвилл, кадры хроники из которого в фильме выступает отрезвляющей пощёчиной тому зрителю, кто до сих пор не понимает всю серьёзность проблемы расизма. Есть в фильме даже условный прототип Дональда Трампа (к которому Ли питает глубокую ненависть) — это персонаж Тофера Грейса Дэвид Дюк — реальная персона, один из главных идеологов Клана.

Спайк Ли намерено высмеивает всех лидеров и членов, как они себя называют, Организации, давая понять насколько она абсурдна по своей природе. Он смеётся над их недалёкостью и невежеством. Здесь показательным примером становится сцена фактически ритуального просмотра классической картины Дэвида Уорка Гриффита «Рождение нации», которую клановцы по собственной узколобости считают чуть ли не программным документом, мол, именно так нужно относиться к неграм, как показано в этом фильме. Гриффит был типичным белым южанином XIX века, и его картина отображала его поколение, неспособного увидеть в чёрных американцах своих сограждан, достойных равных с ним прав. Как ни печально, не всё поменялось с тех пор.

Рона Сталлворта играет сын постоянного актёра Спайка Ли, Дензела Вашингтона — Джон Дэвид Вашингтон. И это прекрасное попадание в роль. Парню, только начинающему большую актёрскую карьеру, роль юного амбициозного полицейского столь же к лицу, как и служебная униформа. Для того, чтобы лично присутствовать на встречах клановцев Рону нужен был белый напарник, и таким стал коп под прикрытием Флип Зиммерман (Адам Драйвер), как не трудно догадаться, еврейского происхождения. Чисто с кинематографической точки зрения, поскольку «Чёрный клановец» отчасти бадди-муви, фильму не хватает химии между Вашингтоном и Драйвером, нет акцента на их взаимоотношениях, которым, возможно, стоило бы уделить чуть больше экранного времени, нежели слегка натянутой любовной линии.

Присутствие Джордана Пила в продюсерах помогло разбавить фильм комедийными элементами и чуть сбить градус напряжения, зашкаливающий в некоторых сценах. Тем не менее «Чёрный клановец» ― предельно серьёзное кино и по сути своей очень тяжёлое для тех, кто в нетерпимости видит важную проблему современного общества. «Меня часто спрашивают, вижу ли я сегодня какие-то параллели с моим расследованием под прикрытием сорокалетней давности? Мой ответ — громкое и однозначное «да»! … Эта ненависть никуда не делась, она набирает силу в тёмных закоулках интернета, среди «троллей» на форумах, в ультраправых публикациях и в лице президента-нативиста Дональда Трампа», ― на печальной и многозначной ноте завершается книга Сталлворта, становясь чётким дополнением к эпиграфу Спайка Ли с перевёрнутым чёрно-белым американским флагом в финале своего фильма.