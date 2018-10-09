Жили-были два художника. И любили они одну и туже женщину. Женщина была рыжеволоса, громкоголоса и носила парчу. А ещё эта женщина любила цветы и не могла никак определиться, кто же из двух художников ей нравится больше.

И тогда один из художников продал свой дом, продал картины и кров (что, собственно говоря, тоже самое, что и дом) и на все деньги купил целое море цветов. А именно миллион, миллион, миллион алых роз. Итого три миллиона алых роз. Учитывая, что дом он продал по-московским меркам так себе, что-то около пятнадцати миллионов рублей, то цветы ему вышли крайне дёшево, всего по пять рублей за штуку. Скорее всего это был крупный опт из Таджикистана, поскольку голландские розы даже оптом намного дороже. Короче, хороший был гешефт у этого художника.

Но цветы он купил не ради этого самого гешефта, хотя продай он скоропортящийся товар на цветочном рынке возле Киевского вокзала, хотя бы за десять рублей (да с руками оторвали бы), то купил бы себе художник два домика. А это уже хороший профит. А это уже значит, что схему по продаже крова и приобретению цветов, можно провернуть, приумножив в дав раза.

Но вместо этого художник подарил все цветы любимой женщине.

Утром она встала окна. Смотрит, чу! И думает, что за богач здесь чудит? И видит, что под окном чуть дыша, бедный художник стоит.

И тогда женщина наконец сделала свой выбор. Она позвонила второму художнику, который остался с домом, пропиской и какими-никакими, но холстами, и согласилась выйти за него замуж. Правда, говорят, что она потом с ним развелась и вышла замуж за члена юниорской сборной по керлингу.

Вот такая история.

А что случилось с глупым художником, продавшим свой кров? Да ничего страшного. Он-таки успел впарить невостребованные розы одному азербайджанцу и даже немного имел с этого навар. Теперь он живет в высотке на Пражской с одной консультантшей из магазина “Летуаль”. От нее вкусно пахнет парфюмом эконом и премиум класса и в их доме всегда есть такие маленькие пробники от мужских Кензо и Хьюго Босс. Но это совсем другая история.