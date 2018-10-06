«Поиск»: Семья в офлайне

У формата screen-life большой зрительский потенциал. Об этом говорят и сборы первого фильма данного формата, «Убрать из друзей», превышающие бюджет ужастика в 64 раза, и награды самых свежих картин. Что «Профайл» в Берлине, что «Поиск» на Санденсе — оба фильма получили призы зрительских симпатий, символизирующие о важности, актуальности киноформата и интересе к нему со стороны нового поколения зрителей. Очевидно, что кино Тимура Бекмамбетова приковало к себе своей полудокументальностью и релевантностью рассматриваемой темы, что является главной силой фильма, а «Поиск» Аниша Чаганти в свою очередь может похвастаться более богатым художественным подходом. Здесь и тревожная музыка, и драматические наплывы, и захватывающий, непредсказуемый сюжет, в общем, все составляющие хорошего детективного фильма, но искусно нанесённые на изобретательность и свежесть формата screen-life.

Дэвид (Джон Чо) живёт один со своей дочкой Марго (Мишель Ла), связь с которой утратилась после семейной трагедии — смерти матери. Перекидываясь парой слов ежедневно, вместе завтракая и переписываясь, Дэвид и Марго стали семьёй в офлайне. Когда дочка перестаёт отвечать на сообщения и просьбы вынести мусор, отец начинает подозревать неладное — вдруг с Марго что-то случилось. С ней действительно что-то случилось — она пропала без вести, не оставив после себя ни записки, ни подсказки. Что это: похищение или побег из дома? Джону Чо приходится снова примерить пальто детектива, которое он носил на съёмках прошлогодних «Близнецов», и воплотить на экране уже сыщика-любителя, которым становится обеспокоенный отец Дэвид.

Подход Чаганти разительно отличается от других фильмов формата screen-life. Во-первых, здесь есть музыка композитора Торина Борроудэйла, которая постоянно вносит в происходящее нотки тревожности и саспенса. Во-вторых, сразу же бросается в глаза разнообразие изобразительных средств, используемых в повествовании. Если в «Профайле» мы считывали кино исключительно с монитора компьютера главной героини, то в «Поиске» история рассказывается и через смартфоны, выпуски новостей, скрытые камеры. Кроме того, выросло количество популярных сервисов, используемых героями — тут вам и снэпчат, и тиндер, и тамблер, и инстаграм, и куча остального такого добра.

Главная же прелесть «Поиска» в его непредсказуемости. Сюжет виляет как шоссе, на которое Марго свернула в ночи перед тем, как исчезла. Дэвид, может, далеко не лучший отец, но наблюдать за тем, как он идёт от одной зацепки к другой, подключая всевозможные контакты и онлайн-сервисы безумно интересно. Конечно, сами отношения между отцом и дочерью прописаны из рук вон плохо — хотя бы начиная с того факта, что после исчезновения Марго, оказывается, что папа фактически ничего не знает о дочке, ни с кем она дружит, ни чем увлекается (в какой-то момент даже показалось, что режиссёр использует это как шутку, но не он первый пытается сценарные недочёты замаскировать подобным образом), и заканчивая финалом, лишь малейшее раскрытие которого противопоказано в разговоре про детектив.

Но всё-таки Дэвидом проникаешься по ходу развития сюжета — с одной стороны, Джон Чо вызывает сильную симпатию (опять же не как отец), с другой же, поведение и поступательность Дэвида очень крепко дружат с логикой. Ведь он не просто забил в Гугле «дочка не хочет выносить мусор и сбежала из дома, что делать?», Дэвид последовательно анализирует каждый доступный сервис — от друзей Марго на Фейсбуке и её почтового ящика до полицейских расшифровок с камер и аккаунтов дочки. Ты смотришь на экран и видишь то, что примерно бы ты и делал в такой ситуации — в этом максимальное погружение. Словно играешь в безумно реалистичный квест, где тебе нужно кликать в определённые места, чтобы разгадать загадку.

Порой Аниш Чаганти пытается охватить слишком много проблем, чтобы уместить их на экране телефона, отчего кино местами перезагружается. Но оставив это в стороне вместе с неубедительно картинными отношениями отца и дочки, перед нами очень хороший, непредсказуемый детективный триллер, который держит в напряжении до самого конца. «Поиск» изобретательно распоряжается форматом screen-life, становясь главным зрительским проектом из всех его представителей на данный момент. Кроме того, кино Аниша Чаганти ещё и самое богатое с художественной точки, что делает «Поиск» исключительно увлекательным и, выражаясь современным языком, непростительно «залипательным».