Телекритика

Обозреватель МК, г-н Мельман наговнякал статью про то, какое ужасное Тэфи было позавчера, как умерло телевидение и прочее. Я, вот, всегда говорил, что отсутствие профессиональной телекритики приводит к тому, что ей начинают заниматься люди случайные, не профессионалы. Занимаются много лет, вроде как легализуются в статусе телекритиков. Но все эти Мельманы, Петровские , Ларины и проч на самом деле – непонятно кто. Публицисты-либералы, плотвички пера, плавающие на поверхности, но никогда не ныряющие в глубь индустрии. Впрочем, их там никто и не ждет. Старожилам ельцинского ТВ приятно, как они облизывают их. На этом смысл такой работы заканчивается.

Вот, когда про телевидение пишет здесь, в фб Аркадий Кайданов – я понимаю – человек хорошо знает индустрию, к его критике надо прислушиваться. А старые “телекритики” времен олигархической журналистики – давай, до свидания.