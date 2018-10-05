НеЕстественный отбор

ПРОЛОГ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.

Святые угодники, Венера Галапагосская, потасканная звезда Вайнона Райдер, я что, так и написал: “…в тотальном разладе с миром… и с собой…”?!

Это я так изъяснялся: “…что же здесь дурного, помилуйте!”?!

Шикарный, даже в своей наивности, текст, который вы, очень надеюсь, прочтете после того, как осилите сию экзальтированную экспозицию, написан ГОД НАЗАД, после прошлогодней церемонии «ТЭФИ».

Текст изобретателен (я изо всех сил пытался скрыть недоумение ввиду того, что мою, нашу программу «Естественный отбор», ТВ ЦЕНТР, столкнули лбами с оглашенным политическим шоу «Время покажет», ПЕРВЫЙ… и мне это удалось) — и вместе элегантный.

Но тогда, год тому, публиковать опус я не стал, найдя его экзальтированным до чрезвычайности.

Но после случившейся церемонии, когда выяснилось, что вся она — совершеннейший вздор, я хочу, чтобы вы с этим текстом ознакомились.

Потому что эту премию «орошают крокодиловы слезы с каллиграфическим изяществом».

То, что «Естественный отбор», ТВ ЦЕНТР, ЛУЧШАЯ программа за последние 448 лет, не вышла даже в финал, — это гадко до чрезвычайности, и это еще мягкая формулировка.

Но я утешаю себя вот чем (я — паренек находчивый, кроме того, что отходчивый, это известно даже создателям сериала «Очень странные дела»): «Тому, в ком живет источник благодати, не нужно искать его вовне».

Малахов, Добров, Картозия — их триумфам я рад, но остальное, но остальные…

Где Галкин, где Нагиев, где МОИ ребята?!

«Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!».

Черт бы с вашим Лениным, вы бы лучше похоронили старика по-человечески, от людей стыдно.

Галкину я бы вручил статуэтку только за то, КАК он разговаривает с детьми, превращая мимимишный аттракцион в ошеломительный шедевр сердобольного пантеизма.

Но-что случилось, то случилось, нам, работягам, пора на съемки, а вам пора читать.

Вот она, та самая статейка, да славься Ургант!

Я тоже на «ТЭФИ» был, симультанные декорации и даже Эрнста видел, и сам мог на сцену выйти — как ведущий программы «Естественный отбор» (ТВ ЦЕНТР), самую малость, говорят, голосов не хватило.

Знающие люди говорят, что я был единственным из присутствовавших, кто не поражен эретизмом и искренне веселился.

Знающие люди утрируют, но, вообще-то, я знающих людей понимаю.

Со мной все понятно, и понятно давно: мой вулканический темперамент отмечен знаком «плюс», в телевизионном сообществе я, существо образцовой жизнерадостности, смотрюсь дыркой на праздничной скатерти.

Как писали во время травли про стихи Ахматовой придурки: «Томление, упадок и кроме того невероятная блудня».

То, что пишут о «ТЭФИ» разные люди, напоминает мне истину насчет того, что ты видишь то, что хочешь видеть.

Все очень злы и очень обижены, все разбиты на группки и, кажется, просто разбиты, с этими людьми, за редким вычетом, что-то очевидно не так.

Понятно, что у всех, кого показывают по телевизору, эгоцентрическое мироощущение, базовый постулат которого: «я, я, я и еще раз Я, и только Я», но на моих глазах участники действа превращали его своими постностью и фанфаронством в трэш, названием которому подойдет название порнохита (было дело, купил на Горбушке!) «Ад приходит в Город Жаб. Часть четвертая».

При нашей жизни мне не дождаться катарсиса на таких форумах, мы обречены вот на это вот действо, которое скучнее гольфа по телевизору.

Кажется, сиял в вестибюле и орал «Браво!» всем в зале только я.

ВСЕМ.

Даже Игорю Прокопенко.

Я не знаю, насколько он, или Скабеева, или Евгений Попов «существа гармонические», всерьез внимать тому, что они говорят в своих передачах, я в силу психоэмоционального устройства не могу, но ведь я сейчас говорю об обстановке, об атмосфере; люди победили, почему бы им не похлопать, мне не жалко, я ж не на погост заявился, я пришел на праздник, мне начхать на интриги.

Познер недоволен всем на свете, «ТЭФИ» — не исключение, Владимир Соловьев на правах триумфатора говорит через прессу, что Познер актуален сейчас не больше, чем актуальна Шэрон Стоун в американском кино. И что он чего-то не возмущался, когда сам получал статуэтки.

Хороший парень Сергей Майоров, который учит людей, что сантименты не есть что-то непристойное, видит в Премии предвзятость и косность.

Воркотня, шипение, бурчание — это удел «истомленных умов», но я, я-то не настолько глуп, я так много работаю, и работаю качественно, заметьте, что: дадут цацки — замечательно, не дадут — я все равно не буду делать вид, что меня не переполняет радость бытия.

Я и без признания академиков и без натужливой дружбы с глянцевыми изданиями одним своим выходом из дома парализую уличное движение.

Не раз и не десять раз, когда читал диатрибы, написанные «обиженными», я ловил себя на мысли: «о, валаамова ослица заговорила!».

Как будто люди специальные таблетки пьют, чтоб подгадать озлобление к моменту раздачи цацок.

Радоваться за других, радоваться жизни — что же здесь дурного, помилуйте?

Можно быть в тотальном разладе с миром, мир это заслужил, и мы заслужили такой мир, но это вовсе не означает, что можно быть в разладе с самим собой.

Черт с вами со всеми, даже нечестно победившими, поздравляю!