«Веном»: Ложка цианида

Работа журналиста не проста: в один день ты можешь нарваться на сенсационный репортаж, а в другой — на инопланетного симбиота. Такое произошло с видным и востребованным репортёром по имени Эдди Брок (Том Харди), который привык докапываться до истины и доводить до конца самые запутанные журналистские расследования. Его прорывной характер и точно откалиброванный моральный компас не просто сделали ему имя, но превратили Эдди в настоящую неприятность для любого богача или владельца крупной компании, которому есть что скрывать. Под такое описание, безусловно, подходит Карлтон Дрейк (Риз Ахмед), мутный тип и сомнительный предприниматель, который мечтает найти жизнь на других планетах и поскорее перебраться туда. Сам-то, конечно, он никуда не летает, но вот экспедиции снаряжает с радостью. Корабль с одной из его команд внезапно терпит крушение при входе в атмосферу Земли, и это напрямую связано с тем грузом, что был на борту.

Но не только инопланетным формам жизни пришлось испытать падение, Эдди Броку также не посчастливилось пройти через то же самое, но в переносном смысле. После катастрофического интервью с Дрейком, во время которого Эдди обвинил того в превращении людей в подопытных крыс, жизнь нашего героя пошла под откос. Он потерял работу, любимую женщину Энн (Мишель Уильямс в бездарно скучной роли) и даже квартиру. По законам жанра супергероики, с героем должно произойти что-то экстраординарное — оно и происходит: падший Брок встречает рухнувшего Венома, одного из симбиотов, которому удалось избежать участи экспериментов Карлтона Дрейка. Веному нужно человеческое тело, чтобы выжить, а взамен он «награждает» человека неординарными способностями вроде невероятной силы, выносливости, скорости и превращения в огромного жидкого монстра. Однако если вы ждёте драматического противостояния характеров, внутренней борьбы добра или зла, наконец аллюзорную реконструкцию истории Джекила и Хайда, «Веном» станет глубоким разочарованием. Вместо драматизма и триллера, режиссёр Рубен Фляйшер предлагает нам самую настоящую стендап-комедию, в которой далеко не всегда понятно, принадлежит ли внутренний голос Брока злобному Веному или Адаму Сэндлеру.

«Веном» ― яркий пример, почему всё чаще и чаще слово «кинокомикс» начинает считаться оскорбительным. Фильм отравлен кучей плохих спецэффектов, сценарной глупостью, банальным сюжетом, неинтересными персонажами второго плана и отвратительным шаблонным злодеем. Эдакий привет из нулевых, когда в прокат выходили «Халк» Энга Ли, «Женщина-кошка» с Холли Берри и «Электра» с Дженнифер Гарнер. На что рассчитывали в Sony, запуская свою собственную киновселенную по комиксам Марвел с такого вторичного и откровенно слабого фильма, непонятно. Это же как нужно было умудриться, чтобы промахнуться между всеми аудиториями сразу: если делали для детей, то почему такие плохие эффекты и так мало самого Венома? Если для взрослых, то почему не с рейтингом R, который, возможно, спас бы ситуацию. Если для фанатов комиксов, то почему нельзя было лучше проработать персонажа и сделать его историю уникальной, отличающейся — а вместо этого перед нами синтез из какого-то журналиста под кайфом и вечно голодного монстра-шутника.

И главное: прелесть Венома как персонажа всегда была в его противопоставлении Человеку-пауку. Фильм должен был убедить зрителей, фанатов в особенности, что Веном может существовать как отдельный антигерой. Но даже с такой установкой сценаристы сели в лужу, застряв на фундаментальной драматургической проблеме — а кому тогда он будет противостоять? Вроде поначалу решили, что суть фильма во внутренней борьбе хорошего и плохого начал в теле Брока, но в какой-то момент нелепейшим образом от этого противостояния отказываются в пользу глупой компьютерной драки двух желеобразных субстанций… мда, увлекательное зрелище.

Не совсем понятно, задумывалась ли вообще изначально «взрослая» версия «Венома» или это были всего лишь слухи, но как недавно рассказал в интервью Том Харди, более 30 минут его любимых сцен было вырезано, а сколько же минут нелюбимых вырезали тогда? Это к тому, что фильм не ощущается как цельное произведение, наоборот, скорее как изрезанное в монтажной комнате месиво из сцен, порой совершенно противоположных по тону. Начинается кино Фляйшера как романтическая мелодрама, затем на несколько минут превращается в детективный триллер, внезапно проскакивают чисто хоррорные элементы (любопытные, но бездарно потраченные из-за рейтинга PG-13), затем боевик с погоней на мотоцикле, а большая часть хронометража и вовсе отведена под комедию. Почему так? Разгадку долго искать не придётся, она в сценаристах: один пришёл из сериалов и у него из крупных проектов только выходящий в декабре «Аквамен», вторая вообще актриса, которая написала сценарий к «Пятидесяти оттенкам серого», третий, судя по всему, штатный сценарист Sony — на его счету «5-я волна» и «Тёмная башня», также вместе с четвёртым он является соавтором сценария нового «Джуманджи».

Да и сам Фляйшер, автор замечательного «Зомбиленда», всегда тяготел к комедийному жанру, но всё-таки не он и не сценаристы ответственны за то, что «Веном» получился комедией, хоть и ненамеренной. Тут всё-таки дело в единственном плюсе картины, а именно в бенефисе Тома Харди. Если бы не он, то всё было бы намного хуже. Нет, Харди не показывает какую-то выдающуюся актёрскую игру, он просто делает просмотр «Венома», во-первых, менее болезненным, а во-вторых, крайне забавным. Вся соль игры Тома здесь в его метаморфозах и «борьбе» с внутренним голосом, который постоянно орёт, что голоден, хочет откусывать головы и так далее. Словно персонаж из «Ананасового экспресса», который переборщил с дозой. Наблюдать за тем, что творит Харди на экране нельзя без смеха (а ведь создатели фильма вряд ли на это рассчитывали). Это настолько нелепо и дико, что порой хочется смеяться во весь голос, глядя на происходящее, например, на то, как Эдди Брок с бешеными глазами и в поту забегает в ресторан, хватает руками еду с тарелок посетителей, закидывает себе в рот, а затем садится в аквариум и ест живого лобстера.

Но, конечно, ни дешёвые фарсовые представления Тома Харди, внезапно примерившего на себя амплуа молодого Джима Керри на экране, и ни мурчащий на финальных титрах Эминем, во время прослушивания которого ты пытаешься вспомнить хоть один запоминающийся момент из фильма, не спасают Sony от провала. Сцена после титров отчётливо намекает на сиквел, как и осторожные намёки на возможное появление Человека-паука в будущем на завершающих сценах. Однако со столь желчным продуктом студии остаётся лишь уповать на приемлемые кассовые сборы. Пока же «Веном», как и «Мумия» в прошлом году для Universal, имеет все шансы стать смертельной дозой цианида для очередной развалившейся на старте киновселенной.