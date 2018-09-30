Дмитрий Белый: «Меня считают певцом из Нидерландов»

Музыкальный проект D. White достаточно хорошо известен в интернет-сообществе среди любителей такого популярного стиля электронной музыки, как “Disco”. Лицом и голосом проекта является певец, музыкант, артист мюзиклов — Дмитрий Белый. В сентябре 2018 года американская Akademia Music Awards выбрала D. White лучшим певцом в категории “Поп-музыка” с песней “Don’t Be Shy”.

В преддверии большого концерта D. White 14 октября в “Opera Concert Club” (г. Санкт-Петербург), нам удалось встретиться и пообщаться с Дмитрием Белым на различные темы.

— Дмитрий, проекту “D. White” в январе следующего 2019 года стукнет целых пять лет. Почему за это время был выпущен всего один альбом “One Wish” в 2017 году? Что препятствует записывать и выпускать альбомы чаще?

— Альбом для меня — это подведение некой черты под определённым периодом, такой своего рода подитог. Можно даже сказать, что после выхода альбома “One Wish” немного изменился и я сам, и D. White. Стало меньше слащавости, наивности и, может, лиричности в песнях. Идёт время, всё меняется и проект тоже. Альбом “One Wish” собирался почти три года. Было записано гораздо больше песен, чем в итоге вместил альбом. Выбиралось лучшее, ведь это была заявка на жизнь проекта, на право БЫТЬ, если хотите. Записывать и выпускать можно, конечно, больше и чаще, но как, к примеру, можно заставить идею, мысль, музыку прийти в голову? Это называется «вдохновением» и зависит уже не от нас.

И потом, не стоит забывать, что D. White — это проект, над которым работает много людей. За музыку, аранжировку, сведение отвечают Максим Васильев и Анна Сулицына. Тексты пишут: Татьяна Пивоварова, Елена Вовк, Анна Мишель Флай, Стас Обухов, Марго, Рост, Майкл Нолен. А я лишь “инструмент в аранжировке” в виде голоса и как лицо проекта D. White. Ну и, собственно, из творческого процесса не у всех получается делать конвейер. Но ради справедливости стоит сказать, что за эти пять лет выпущен не только альбом. Песни регулярно выходили в сборниках немецкого лейбла “ZYX”, вышло несколько синглов, а летом 2018 года вышел винил в Греции.

— По какой причине альбом “One Wish” издавался в Польше? Российские лейблы не заинтересовались проектом?

— Дело в том, что проект изначально ориентировался на европейского слушателя. Заказчиком выступил немецкий лейбл “ZYX”, о котором я уже сказал. Российским лейблам мы материал даже и не предлагали. Вообще, всё как-то само собой закрутилось! На студии решили попробовать записать и отправить в Германию лишь одну песню. Никто и не думал, что она пройдет, как говорят “на ура”. После этого и поступило предложение от “ZYX” записать альбом, но условия контракта не совсем устроили. Поляки предложили больше “свободы”. Да и в самой Польше стиль “итало-диско”, в котором мы работаем, очень популярен.

— Исполнение песен на английском языке — это конъюнктурный шаг для расширения аудитории за счёт зарубежных слушателей? Или у этого какая-то другая причина?

— Тут всё просто. Открываем любую энциклопедию и читаем про итало-диско. Точно не процитирую, но в описании стиля написано, что большая часть песен представляет собой танцевальные треки с яркими мелодиями и вокалом на английском языке. Так что, стиль изначально определил и форму и содержание. Про расширение аудитории мы в 2013-2014 годах вообще не думали.

— Нет ли в планах записывать также полностью русскоязычные альбомы?

— А нужно ли? Мы постоянно экспериментируем, были песни и на русском языке. Но проект-то европейский. Вернее, ориентирован на европейского слушателя, а не только российского. Что касается планов, то их можно строить в три этажа, а возможность реализовать закончится на цоколе.

— Дмитрий, я знаю, что ты негативно относишься к кавер-версиям западных хитов, к так называемым перепевкам. Почему? Ты же сам когда-то исполнял каверы Modern Talking и не только…

— Ну почему негативно? Просто, очень редко, когда у кого-то получается сделать кавер-версию лучше оригинала. Тут либо скатываются в копирование манеры и прочтение материала, вплоть до вздохов для добора воздуха при исполнении, либо настолько “по-своему читают”, что получается какая-то пародия. Всегда с уважением относился и отношусь к людям, которые бережно обращаются с материалом. Опять же — это моё мнение, и я не претендую, что оно единственно верное. А каверы я, естественно, исполнял, как и любой вокалист. Что-то получалось, что-то нет. Единственное, что могу сказать, что исполнение каверов — это тоже хорошая школа. А школа негативной быть не может.

— Очень насыщенная творческая жизнь у тебя была и до проекта “D. White”. Ни для кого не секрет, что Дмитрий Малышев выпустил два сольных альбома на русском языке. Для чего потребовалось брать псевдоним Дима Белый?

— А кто сказал, что Дмитрий Малышев было настоящим именем? (Смеётся). На самом деле мне никогда не нравилась своя фамилия. Вариантов её каверканья слышал множество. Тогда и появился сценический псевдоним Дмитрий Малышев. Впервые под этим именем на сцену я вышел лет в шестнадцать, был еще «малыш» на эстраде, вот и появился Малышев. А уже спустя годы, когда начался новый творческий этап и захотелось кардинально всё поменять, появился Дмитрий Белый.

— Псевдоним случайно был выбран не под впечатлением от криминального сериала «Бригада» и его героя Саши Белого?

— Признаюсь, что сериал “Бригада” не смотрел. Всё прозаичнее. Белый — это моя настоящая фамилия, которая мне досталась после первого брака.

— Из-за англоязычного названия проекта “D. White” и англоязычных песен, вполне можно решить, что к России проект не имеет никакого отношения. Так специально было задумано? И не происходило каких-либо казусов, когда зарубежные партнёры вдруг узнавали, что проект российский?

— Как же не имеет… Казусы, конечно, были. Мы так с автором песен и певицей Марго познакомились. Часа три общались на английском, пока не выяснили, что живём в одном городе и по-русски понимаем, может не лучше, но быстрее точно. Я никогда не скрывал, что я из России. В Европе до сих пор многие считают меня певцом из Нидерландов почему-то (смеётся). Наверное, потому что музыке не нужны визы и безразличны границы.

— По большому счёту, на российской поп-сцене был только один англоязычный проект в стиле диско — это группа “Plazma”. Теперь в этой нише появился D. White. Как ты считаешь, целевая аудитория у этих проектов одна и та же, или разная? И в чём отличие?

— Про отличия не мне судить. Аудитория всегда разная, так как все мы разные и вкусы так же. Да и российских проектов, работающих в итало-диско гораздо больше — DIGITALΩ, Soulya ID, M@rgO, Michael Nolen… И список можно продолжать.

— Когда я готовился к интервью, то единственным источником информации оказался сайт www.dwhite-perevod.ru. И я не вполне разобрался — это официальный сайт проекта или это сайт поклонников?

— Это сайт поклонников. В начале сайт содержал в себе переводы песен D. White и носил больше информативный характер, а потом уже перерос и в фан-клуб. Мы хоть и работаем в стиле итало-диско 80-90-х, но живём-то сейчас. Основные источники информации — это социальные сети. Это раньше нужен был свой персональный сайт, но, как показала жизнь, соцсети и удобней, и выгодней. Конечно, для статусности и для раздувания щёк собственный сайт можно содержать и дублировать всю информацию, но мой менеджмент считает, что в нём нет необходимости.

— Я знаю, что песни D. White крутятся на различных европейских радиостанциях и даже входят в топы данного направления музыки. А вот что за скандал совсем недавно произошёл с одной из радиостанций?

— Никогда не думали, что и нас коснётся проблема с “русскими хакерами” (смеётся). Радиостанция “Radio MaxItalo” (RMI) обратилась с просьбой выявить, кто же “нечестно” голосует в их хит-параде Italo Disco Charts за наши песни. Им стал известен IP-адрес этого человека, а он оказался из России. И теперь нам грозят санкциями. Ну, правда, смех сквозь слёзы. Мы официально заявляем, что никто из команды Master of Dreams вообще не голосует в хит-парадах, и что мы не вмешивались ни в какие выборы (смеётся). Ну, а если кто-то из России побеждает в каком-либо хит-параде, так может, просто слушателям их песни нравятся больше остальных?

— А что это за команда Master of Dreams?

— Так мы называем коллектив людей, которые работают над проектом D. White. Я их перечислял в самом начале нашей беседы.

— Много лет ты работал в театре, стажировался в Италии и США, был актёром нескольких известных мюзиклов. По какой причине ты ушёл из театра?

— Я просто не успевал жить. Театр занимал всё время. Это для зрителя прийти в театр — это праздник, а для артиста это ежедневная и чуть ли не круглосуточная работа. Вся жизнь крутится в ритме спектакля. Каждый день, как “день сурка”, и ты уже не знаешь какой день недели, и что происходит в мире. Потом, я работал по контракту. Просто в очередной раз не стал его пролонгировать. И сейчас уже не жалею об этом, потому что иначе, если бы остался работать в театре, то проекта D. White не было бы.

— Дмитрий, ты с красным дипломом закончил Академию Музыки им. Гнесиных в классе Александра Градского. Я прекрасно осведомлён про его, мягко говоря, сложный характер. Как происходило обучение под его руководством? Случались ли конфликты? Поддерживаются ли отношения с Градским сейчас?

— Я сам по себе человек не конфликтный. Чтобы со мной конфликтовать, это ещё надо постараться (смеётся). Александр Борисович хоть и со сложным характером, но я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он в чём-то был не прав в музыке, профессии. Как преподаватель — он строгий, но справедливый. Конфликтов как таковых и не было, просто я был не из “любимчиков”, наверное. Отсюда, скорее всего и то, что после курса вместе с госэкзаменами закончилось и общение.

— Ты же профессиональный певец и музыкант. Нет ли желания попробовать себя в каком-нибудь популярном телеконкурсе, таком, как «Голос»? Ведь это же отличный пиар!

— Пробовал! Анкету отправил, прошёл предварительный кастинг, пришёл на очный и попал в резерв для “слепых прослушиваний”. Очередь не дошла. Через год снова позвали, но не прошёл. Да и пусть моё место в этом телешоу лучше займёт более талантливые мальчик или девочка, которым это действительно надо, и для которых это, может быть, выбор пути в жизни и шанс, а я уже состоялся.

— Я знаю, что ты страстный коллекционер и собираешь зажигалки. В твоей коллекции больше тысячи зажигалок со всего мира. Откуда появилось такое необычное увлечение? И как ты хранишь такое количество зажигалок?

— Вообще, это хобби появилось как-то само собой. В молодости я работал музыкантом и певцом в ресторанах. Очень часто посетители забывали свои зажигалки. Необычные и с разными рекламными корпусами оседали сначала в холщёвом мешочке дома на окне. Со временем мешочек стал мал, а экземпляры уже больше покупались, чем находились. Сейчас это в багетах под стеклом занимает на стенах почти 20 кв. м. от пола и до потолка.

— Какие сюрпризы ты приготовил зрителям своего предстоящего концерта в “Opera Concert Club”? Может быть, какие-то новые и неизвестные песни или дуэты?

— Для меня самого стало приятным сюрпризом, что в концерте также примут участие музыканты, работающие в нашем направлении. DIGITALΩ и Soulya ID специально приедут из Екатеринбурга, M@rgO из Москвы, будут музыканты из Санкт-Петербурга. Уже в этом – уникальность данного концерта. А для тех, кто давно следит за моим творчеством, приятным сюрпризом будут концертные версии песен, которые отличаются от общеизвестных изданных версий. Будут и дуэты, будут и премьеры, но подробности оставим пока в тайне, а то сюрприза не получится.

Беседовал Василий КОЗЛОВ.

(Москва, 2018)