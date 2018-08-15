{ 15 августа 2018 }

Ельцин

Рубрики: [Фейсбук]  

К старику Ельцину только одна претензия. После 1991 года все первые секретари компартий союзных республик оказались национальными лидерами и принялись с места в карьер строить национальные государства. Хорошо у них это получалось или плохо – другой вопрос. Но, это – факт. И Назарбаев, и Кравчук, и Каримов с Бразаускасом без всяких рефлексий о едином советском народе занялись нацбилдингом оставшихся под их управлением территорий.
И только Борис Николаевич продолжал бубнить, про то, что он – демократ и это главное завоевание 1991 года.
Весь остальной путь, который проделала РФ под его руководством и который чудом не закончился катастрофой – прямое следствие вненационального формата российской власти.
Будь по другому, никакого “мирного распада СССР” (расскажите про мирный распад армянам и азербайджанцам)просто не было бы. Не было бы 2014 года, войны в Донбассе, расстрелов шахтеров в Северном Казахстане и исхода русских из ЧССР.

Сергей Мардан


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