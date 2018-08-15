Умер Эдуард Успенский. И сразу началось, что правильно умер – ведь поддерживал власть. Плевать в могилу стало общим делом у некоторой псевдолиберальной общественности. Плевка заслужили и Алексей Баталов, и Олег Табаков и многие другие.

А недавно хабалка Ларина из далекой Португалии погрозила пальчиком только что умершему журналисту Михаилу Лещинскому, который четыре года был собственным корреспондентом Центрального телевидения в Афганистане. Занимался Лещинский пропагандой, посетовала Ларина, а то мы без нее не знаем, чем он занимался. При все при этом Лещинский был высококлассным репортером, у которого нужно до сих пор учиться, в том числе и самой Лариной.

Похоже, становится не так страшно умереть, как быть потом оплеванным вот такими лариными.