Есть у нас по нашим меркам древний интернет-мем, который обычно вручают в комментариях украинцам: “Вы терпите, терпите, а то Путин нападёт”.

Но это такая ирония. К сожалению, многие из тех, кто этот мем использует, теперь на полном серьезе обращается уже к нашему обществу: “Надо терпеть, надо затянуть пояса, а то будет майдан”.

Сходство этих постулатов люди не замечают.

Но условный “майдан” – это не толпа на площади. Это не “небесная сотня”. Это смена курса страны. Такая, во время которой свою самость страна меняет на внешнее управление в надежде на грядущие пряники. Трусики кружевные, печеньки, безвиз, вхождение в семью цивилизованных народов. Как правило, оборачивается это полной деградацией государства – население при этом получает по полной.

Полагаю, что такая смена курса у нас уже произошла. Без всяких толп на площади, выстрелов и песен “про тесто”.

Мирно произошла. Были, кстати, трусики и печеньки. А вы не видели? Вот же, приезжали конгрессмены, их аплодисментами встречали. Наверное, что-то они такое вкусное привезли.

Майдан произошёл в Госдуме. Вернее, там он показательно вылез.

А что не так? Когда-то господин Аваков на Украине расхаживал с георгиевской лентой. Теперь он за ношение этой ленты сажает. Когда-то господин Порошенко работал в правительстве Януковича. Сегодня он цепляет себе на рукав шеврон “циничный бандера”.

Люди во власти практически не поменялись. Так-то. Но отчетливо поменялся их курс.

Почему такого не могло произойти у нас? Мы, конечно, друг друга тут убеждали, что не может. Однако реальность катит в глаза.

Чего страшного в майдане, господа? Всё, с чем связан для нас майдан, уже, собственно, случилось.

Национальная валюта уже падала в 2015 году, падала в апреле этого года и, как говорят, вскоре упадёт ещё процентов на 15%. Топливо продолжит расти в цене. НДС теперь такой же, как и на Украине. Пенсионный возраст поднимают. Директор-распорядитель МВФ чувствует себя у нас, как дома. Нам, как и на Украине, начинают рассказывать, как много мы жрём и толстеем, слишком жирно живём. Наше телевидение за пару месяцев скатилось до уровня соседских телеканалов.

Чего могла сделать госпожа Собчак из того, чего бы не делало сегодня правительство Медведева?

Прославила бы Власова, запретила георгиевскую ленту? О, подождите – чуть-чуть. Пока начали плавно, с “дремучего охранительства”.

Мы знаем, кто такая Ксения Ларина. Но она не сидела в Думе и не нажимала кнопочку “за”, а госпожа Ямпольская нажимала.

Нас долго держали в ситуации выбора “меньшего зла”. Типа, “не будет нас, придут эти, из девяностых, послушайте, что они говорят”. Но теперь ситуация меньшего зла работает против власти. “Они” не пришли, а девяностые почему-то возвращаются. Пока это не так заметно, но у нас, простите, инстинкт. Пятой точкой чуем.

Так и каким майданом вы нас пугаете, если он уже произошёл?

- Если ты не сделаешь так, то тебя ограбят.

- Я сделал, но меня всё равно ограбили.

И что говорить-то защитникам происходящего в третьей реплике?

Люди могут терпеть. К примеру, защищая свой суверенитет. Хотя, собственно, и сам суверенитет – только инструмент для чего-то большего. Но если людей заставляют терпеть, потому что правительство гробит экономику, душит бизнес, принимает всё новые законы, которые натурально не дают людям жить, то ради чего всё это?

Поэтому ваши слова пропадают втуне.

Майдана больше не боятся, потому что он уже произошёл.