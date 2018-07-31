Инструкция

Когда-то – когда я был великим ценителем американского свободного мира, и пылко жаждал прикоснуться к их ценностям , а заодно к гитаре Боба Дилана, мне рассказали одну историю. Русские эмигранты, сбежавшие оттуда назад.

О том, как у них чуть не погиб ребенок. Чуть не сгорел. Двухлетняя девочка платьем задела горящую свечку на детском утреннике. Платье не вспыхнуло, а стало тлеть. С подола.. Воспитательница вместо того , чтобы накинуть что-то или хотя бы облить водой – стала звонить 911.

Ребенок кричал от ужаса и боли. Служба приехала. Но забыла захватить специальную пену. Послали за пеной. Все было ярко, красочно – с мигалками, сиренами , борьбой за ребенка. Ожоги – треть тела. Спасли. Но семья вернулась.

Так как все это было полным абсурдом – я просто выслушал. И сделал вывод – озлобленные эмигранты, которые там остались не у дел.. Вот напраслину и распространяют.. Мыслимое ли дело, чтобы при мне горел ребенок , а я звонил в МЧС..

Поэтому первый раз в Штаты я отправился с благой целью – самому убедиться в их ценностях. Убедился сразу – прямо в тот же день.

В Майами, как раз напротив славного отеля то ли Бич Плаза, то еще как – забыл. Но с разбитыми унитазами и славным клопиным семейством сразу во всех номерах. Кстати, 4 звезды..

Так вот – случилось страшное. Маленький внедорожник задел за поребрик и перевернулся на крышу. С семьей негров. Тут же завопили сирены, мигалки. Подъехало то ли три , то ли больше машин. Семья мирно висела на ремнях безопасности, зеваки стояли и глазели. Все тут же оцепили. Бравые полицейские пытались открыть двери. Не вышло. Несчастные висели вниз головой.

Моя спутница – врач – тихо охнула Это ж – верный инсульт.. Почему они ( полицейские) просто не перевернут машинку? она ж легкая? У нас в любой деревне мужики бы сообразили..

Несчастные висели. Потому что резак доставили только минут через десять. Вырезали.

На носилки спустя сорок минут укладывали уже по-моему бездыханные тела.

А потом мне объяснили – почему. Потому что есть инструкции. И только следование им обеспечивает железобетонность правоты. Чтобы не засудили.

Потому как, а вдруг бы при перевороте машины – у водителя выих челюсти произошел? Или у девочки , если водой окатить – насморк образовался бы?

Вот поэтому я и радуюсь, что живу в России – уверен, что в беде не оставят. По инструкции делать не станут. На риск пойдут.