ПРОЛОГ.

Знаете, что такое гекатомба? Узнайте, на время прервав гонку за лайками.

Гекатомба грозит нам, если перестанем интересоваться искусством.

Не обязательно быть продуктом салонного воспитания, чтобы получать удовольствие и от Чайковского, и от стихов, и песен Барыкина и Брюса Спрингстина, в новую мощную песнь даже ввинтивший словечко “прелиминарии”; ему можно.

Пусть даже Монеточка, похожая не селяночку, поет; мне все равно “Иволга” “Иванушек” ближе.

Главное, чтобы вам нравилось.

Меня не деморализует и не парализует быстротечное время, я наладил с ним отношения, я живу, как мне нравится. Нравится мне, правда, не всегда, но это личное.

Как поет Валера Меладзе, “это все пройдет, но останется Млечный Путь”.

И любовь.

И искусство.

Которое для меня не делится на высоколобое и низкопробное, есть только искусство, которое помогает нам не сбиться с пути и помнить про главное.

А про главное надо уметь считывать и вычитывать.

СЕРИАЛЫ

“ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ”.

Бандиту (КРИС О’ДАУД) загорелось сделаться кинопродюсером; смачная затравка, не так ли?

В выдающемся одноименном фильме гангстера изображал ДЖОН ТРАВОЛТА; то была одна из лучших его ролей.

Он прилетает в Лос-Анджелес, чтобы выбить долги из одного кинодеятеля – и начинается такая свистопляска, где находится место и цирку, и геенне огненной.

Непременно посмотрите сериал.

“АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ”.

Я не знаю имени этого актера, но ублюдка, серийного убийцу (в том числе убийцу Версачче) он играет пугающе безукоризненно.

Мерзейший настолько, что диву даешься: как такой гиене открывались и доверялись люди?!

“АМЕРИКАНЦЫ”.

Я – верный поклонник сериала, который для взаимопонимания сделал гораздо больше, чем все политики, вместе взятые.

Когда на меня находит что – то неладное, я всегда и его смотрю.

Никакой предвзятости.

Блестящие актерские работы.

“ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ”.

Мощный мини-сериал по Агате Кристи с БИЛЛОМ НАЙИ в главной роли (помните расхристанного экс-поп-идола из “Реальной любви”, натужливо и эпатажно силившегося реанимировать давно почившую славу?).

Найи всегда играет язву с поджатыми губами; здесь он до поры умело изображает Григория из “Тихого Дона”, оплакивающего уход из жизни Аксиньи (убили его жену, а дотоле – приемного сына в каменном мешке, куда его отправили как раз по подозрению в убийстве матери).

Ан, оказалось, он сам причастен и к этим убийствам, и ко всем мерзостям и ужасам, творившимся в солидном наружно родовом замке.

Пугающе хладнокровный убивец, даже не пытающийся подавить рефлексию, притом имитирующий заботу о домочадцах, половину из которых он еще и насиловал.

Найи всю карьеру изображал пыльным мешком ударенных, а, как выясняется, эти живые мощи суть сама инфернальность.

ФИЛЬМ

“ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ”.

Положительно удостоверяю, что мало найдется в мире фильмов про силу человеческого духа мощнее, чем оный.

Можно вечно дебатировать, претендуя на сущностность, вопрос, силен ли человек, на что способен, борясь за свою жизнь, – а можно посмотреть, а после многажды пересматривать этот фильм.

Смотреть на МЭТТЬЮ МАККОННАХИ, ради этой роли превратившегося в нечто бестелесное, – даже смотреть больно.

Но надо.

Чтобы увидеть эти глаза, горящие священным огнем высшей правоты.

Когда кто-то при вас начнет костерить американское кино, надув щеки, называйте и этот фильм тоже – пронзительный, но, что делает его только мощнее, чуждый морализаторства и дидактичности.

Впрочем, наших людей даже этот фильм не сделал добрее.

А меня сделал.

КОНЦЕРТЫ

“SАN-RЕМО 2018″.

Всю обедню портит некая госпожа Хунцикер, бывшая благоверная моего любимца Эроса Рамаццотти.

Она, если долго не подбирать слова, – а тут такой случай, что много чести, – девушка избыточная, выпендривается много, но, если присмотреться – ни два, ни полтора.

Гарпия, форменная гарпия.

Но моей любви к итальянской музыке эта пифия помешать не в силах.

Во время конкурса на сцену, конечно, выходят разные типы, но в целом – это сильнейшая поп-музыка на красивейшем из языков.

Два типа людей не любят итальянский попс: первые, изведенные плоскими фрустрациями, вообще ничего не любят, вторые натужливо изображают эстетов.

РИККАРДО ФОЛЬИ, наш старинный знакомец, вошел в двадцатку, но полюбуйтесь, в какой он форме.

Гром никогда не опередит молнию, а вашему рэпу и прочему дерьму никогда не превзойти музыку, где главное – это мелодия, что кислород, насыщенный озоном.

КНИГА

“ЖИВАЯ ВОДА”.

ВЛАДИМИР КРУПИН.

Любимые герои изумительного русского писателя Крупина – вятские мужики – даже сердце друг на друге срывают забавно, смешно.

“Совсем ты людей не совестишься, иудушка ты безголовый”.

Выражаясь по-умному, неровная, лихая, залихватская жизнь крупинских героев зиждется на трех “С”: самокопание, самодовольство, солипсизм.

Непонятно, как, но крупинским героям удается разом быть занудами непроходимыми и бесподобными остроумцами – при том, что на остроумии никто из них не покушается.

Высоким ай-кью никто из них не отличается, это форменные парии, иной раз даже позеры фанфаронские, но позеры и парии с золотыми сердцами.

Их женщины, их простопородные бабенки, может, и не знают, кто такая Анна Каренина, но страстей в их жизни ничуть не меньше, если не больше.

Это не толстовские и уж всяко не тургеневские барышни, а пуленепробиваемые некрасовские, жадные до жизни, голодные до ласки, верящие в сказки.

ЭПИЛОГ

Где – то прочел: “Два типа людей не любят поэзию. Первые не любят, вторые читали Поупа”.

Я Поупа не читаю, я даже не знаю, кто это, но уж если я чего-то не читал, значит, оно того не стоит.

К черту Поупа, я давным-давно усвоил, что гром никогда не опередит молнию, а все, что мы произносим, пишем и говорим, если эти звуки не подкреплены любовью к поэзии, кино и музыке, – это шелуха необеспеченных смыслом слов.

Человек, не интересующийся ничем из того, чем интересуюсь я, имеет не больше шансов выжить, чем червь перед лопатой.

Будьте счастливы.