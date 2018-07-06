Про лосося и бурого медведя

“Глупец один не изменяется” – писал мой корефан товарищ Пушкин, а сборная Хорватии как играла, так и играет, и не будь у нее супротив датчан Субашича (я два раза смотрел). Никто не говорит, что Хорватия – слабая команда, это сильная команда, но, видите ли, наши сильнее.

Хорваты от века, спокон века были мощными, но теперь считаются мощными по инерции, а то, что они в щепки разнесли Аргентину, – ТАКУЮ Аргентину, обмелевшую, как река без питающих ее родников, заборол бы испивший смертную чашу “Амкар”, особенно если б в ней нападающим работал некто Отар.

Датчане принудили их, превознесенных сверх всякой меры, нервничать, и хорваты играли так, что я сразу: а) вспомнил книгу, которую только что дочитал, и реплику из любимого сериала; б) понял, не претендуя на роль Ромащенко, как их обыгрывать.

Книга называется “Жертвы синдрома навязчивых состояний”.Реплика из сериала звучит так: “Несчастные ребята под властью тика”.

А обыгрывать их надо так: спервоначалу надо долго (наши умеют; давеча доказали) раскрашивать очки розовым, а потом прицельным ударом сбить их с переносицы.

Я толкую о расширении инструментария: хитрость, зиждущаяся на семижильности, а после, когда хорваты (надеюсь) обратятся в пластик, – пожалуйста, гвоздем и молотом.

Выносливость, “ндрав”, долготерпение – вот каноны нашей сборной.

Сравнивать наших и хорватов – это все равно что сравнивать фиолетовое с треугольником, наши умеют играть, “сжав губы и подавив рефлексию”, а хорваты похожи на… Пушкина – правда, только в одном: он тоже создавал шедевры, а погиб героем второстепенной беллетристики.

Я тоже одно время увлекался хорватами, но увлечение это не было ни слишком длительным, ни особенно глубоким: я их быстро раскусил, там такая синусоида, что голова кругом.

Один тайм – карнавал, на другой они выходят “облаченные в элегантные ризы умеренного декаданса”, и карнавал разрешается корвалолом.

Передайте Плетикосе, чтоб запасся (Плетикоса, вратарь, состоявшийся в России, прогнозирует 2-1 в пользу, разумеется, своих, но на основании компаративного анализа этот его оптимизм разделить трудно).

Как сказал бы товарищ Кант (философ, не футболист), “глубокая уверенность в себе возвышенна, но эта возвышенность ужасна”.

А как же ты, пес, ты же тоже уверен?!Нет, это другое; уверенность – про вздорных, хорохорящихся чудаков.

Я – убежден.

Извините, хорватские братовья, но, как говорят на моей малой родине, вы – лосось, мы – бурый медведь.

