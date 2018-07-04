Как угодно,памятуя о многом, можно относиться к Артемию Троицкому, но одноклеточным мудаком он не был никогда.
Или казалось, что не был?
Вот его экспертное суждение об игре с испанцами:
“…это игра? Это спорт? Это зрелище? Нет, это силовая спецоперация по обеспечению режима сохранности своих ворот. Ментовская страна, гибридный спорт, зомби-оборона. Жуть”
Выйдя против Тайсона, а хоть и даже Валуева, Артемий Кивович, безусловно, бросился бы в размашистую эффектную атаку, о чем медиа уже через час даже не вспомнили бы в кратких информашках о его скоропостижной кончине.
Другое дело, что как хомо продуманный, Троицкий за километр не приблизился бы к Тайсону, а даже и к Валуеву, чтобы, не дай бог, не сдуло.
А нашей сборной против испанцев выходить было надо.
И надо было думать, как пройти дальше.
Вариант был один.
Его использовали.
Большой спорт не всегда яркое зрелище.
А на табло остается только счет.
И он в нашу пользу, которую Троицкий имеет полное право не считать своей.
Но упоминание в контексте разговора сугубо о футболе про “ментовскую страну” и “силовую спецоперацию” – это стилистическое позорище.
Троицкий всегда полагал себя иконой стиля.
Икона пошла на дрова.
Как угодно можно относиться к Артемию Троицкому
Как угодно,памятуя о многом, можно относиться к Артемию Троицкому, но одноклеточным мудаком он не был никогда.
Оставьте комментарий
|««« О среднем россиянине