Как угодно можно относиться к Артемию Троицкому

Как угодно,памятуя о многом, можно относиться к Артемию Троицкому, но одноклеточным мудаком он не был никогда.

Или казалось, что не был?

Вот его экспертное суждение об игре с испанцами:

“…это игра? Это спорт? Это зрелище? Нет, это силовая спецоперация по обеспечению режима сохранности своих ворот. Ментовская страна, гибридный спорт, зомби-оборона. Жуть”

Выйдя против Тайсона, а хоть и даже Валуева, Артемий Кивович, безусловно, бросился бы в размашистую эффектную атаку, о чем медиа уже через час даже не вспомнили бы в кратких информашках о его скоропостижной кончине.

Другое дело, что как хомо продуманный, Троицкий за километр не приблизился бы к Тайсону, а даже и к Валуеву, чтобы, не дай бог, не сдуло.

А нашей сборной против испанцев выходить было надо.

И надо было думать, как пройти дальше.

Вариант был один.

Его использовали.

Большой спорт не всегда яркое зрелище.

А на табло остается только счет.

И он в нашу пользу, которую Троицкий имеет полное право не считать своей.

Но упоминание в контексте разговора сугубо о футболе про “ментовскую страну” и “силовую спецоперацию” – это стилистическое позорище.

Троицкий всегда полагал себя иконой стиля.

Икона пошла на дрова.