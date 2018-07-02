Все великие победы в русской истории последних столетий были устроены по одному принципу.

У русских был яркий, знаменитый, красивый противник, в которого к тому же верила изрядная часть мира.

Противник, который должен был выиграть “по правилам этой игры”.

Но русские – в которых не верил никто – уходили в глухую оборону, цеплялись зубами, тянули и сопротивлялись, когда в этом вроде бы не было смысла.

Использовали самое верное, самое сильное качество здешнего то ли государства, то ли народа – его слоновью неотвратимость, его бетонное упрямство, способность идти и идти.

И не быстрее всех, и не грациознее всех, а просто идти, когда все остальные уже свалились от усталости.

Так и побеждали.

И невозможный вчерашний футбол – это, конечно, совсем не только футбол.

Это сама родина, с которой много лет что-то не то происходило, на которую многие махнули рукой, в которую мало кто верил, – пришла в себя.

Она идет медленно.

Но она идет куда надо.