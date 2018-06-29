{ 29 июня 2018 }

«Ты водишь!»: Молодость навсегда!

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Ты водишь

В российский прокат вышел удивительный комедийный фильм – «Ты водишь!/Tag» американского режиссера, продюсера и сценариста Джеффа Томсича.

Забавная киноистория с необычным сюжетом погружает зрителей в самые светлые и радостные воспоминания нашего детства: летние игры в уютных городских двориках, смех, веселье, беготня; теплый и свежий ветерок приятно остужает после дружеских утомительных состязаний в салочки, прятки, классики, погони за мячом, казаки-разбойники, прыгалки…

Несколько друзей, которых прекрасно сыграли актеры Джереми Реннер, Эд Хелмс, Джон Хэмм, Джейк Джонсон, Хэннибал Бёресс, Айла Фишер великолепно передали такую «игровую» атмосферу детства — в прямом и переносном смысле потрясающе «сыграли» в салочки. Только игра в салочки, погоня друг за другом продолжается у киногероев десятилетиями — на протяжении тридцати лет. Начав в детские годы безжалостно «салить» друг друга, играть  в одном из городских двориков, друзья устраивают беспощадные «догонялки» уже в масштабе нескольких городов и стран, не останавливаясь ни перед какими обстоятельствами и препятствиями, лишь бы успеть забросить руку на дружеское плечо и прокричать: «Ты водишь!!!!».

Комичный и веселый фильм «Ты водишь!» о детских забавах и шалостях, перенесшихся через десятилетия, и превратившихся в серьезное увлечение взрослых людей, не позволяющее им стареть и «раскисать», создает жизнеутверждающий стимул, заряжает позитивной силой и энергией, которые предотвращают любое уныние и грусть от мыслей о надвигающихся старости и смерти.

В тоже время в комедии присутствует много «плоских» шуток и юмора с пошловатым оттенком, которые совсем не вписываются в концепцию доброго, смешного фильма о детских спортивных забавах и играх. Но думается, что такие непристойности не были задумкой автора, а «трудности» перевода немного исказили смысл диалогов киногероев.

Сценарий комедийного экшна «Ты водишь!» был написан по мотивам статьи Рассела Адамса «Планирование и осторожность — вот, что нужно, чтобы не быть «засаленным».

Поиграем в салочки? Не будем стареть никогда!

Ты водишь! (Tag)

Год: 2018

Жанр: комедия

Ты водишь Постер

Страна: США

Режиссер: Джефф Томсич

Сценарий: Марк Стеилен, Роб МакКиттрик, Russell Adams

Продюсер: Ричард Бренер, Тодд Гарнер, Уолтер Хамада

Оператор: Ларри Блэнфорд

Композитор: Джермейн Франко

Художник: Дэвид Сэндфер, Шоун Д. Бронсон, Присцилла Эллиотт

Монтаж: Джош Крокетт

В ролях: Эд Хелмс, Джереми Реннер, Джон Хэмм, Джейк Джонсон, Хэннибал Бёресс, Аннабелль Уоллис, Айла Фишер, Лил Релл, Нора Данн, Стив Берг

Бюджет: $28 000 000

Мировая премьера: 14 июня 2018

Премьера в РФ: 28 июня 2018, «Каро-Премьер»

Продолжительность: 100 мин. / 01:40

Анастасия Миронова


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