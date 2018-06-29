«Ты водишь!»: Молодость навсегда!

В российский прокат вышел удивительный комедийный фильм – «Ты водишь!/Tag» американского режиссера, продюсера и сценариста Джеффа Томсича.

Забавная киноистория с необычным сюжетом погружает зрителей в самые светлые и радостные воспоминания нашего детства: летние игры в уютных городских двориках, смех, веселье, беготня; теплый и свежий ветерок приятно остужает после дружеских утомительных состязаний в салочки, прятки, классики, погони за мячом, казаки-разбойники, прыгалки…

Несколько друзей, которых прекрасно сыграли актеры Джереми Реннер, Эд Хелмс, Джон Хэмм, Джейк Джонсон, Хэннибал Бёресс, Айла Фишер великолепно передали такую «игровую» атмосферу детства — в прямом и переносном смысле потрясающе «сыграли» в салочки. Только игра в салочки, погоня друг за другом продолжается у киногероев десятилетиями — на протяжении тридцати лет. Начав в детские годы безжалостно «салить» друг друга, играть в одном из городских двориков, друзья устраивают беспощадные «догонялки» уже в масштабе нескольких городов и стран, не останавливаясь ни перед какими обстоятельствами и препятствиями, лишь бы успеть забросить руку на дружеское плечо и прокричать: «Ты водишь!!!!».

Комичный и веселый фильм «Ты водишь!» о детских забавах и шалостях, перенесшихся через десятилетия, и превратившихся в серьезное увлечение взрослых людей, не позволяющее им стареть и «раскисать», создает жизнеутверждающий стимул, заряжает позитивной силой и энергией, которые предотвращают любое уныние и грусть от мыслей о надвигающихся старости и смерти.

В тоже время в комедии присутствует много «плоских» шуток и юмора с пошловатым оттенком, которые совсем не вписываются в концепцию доброго, смешного фильма о детских спортивных забавах и играх. Но думается, что такие непристойности не были задумкой автора, а «трудности» перевода немного исказили смысл диалогов киногероев.

Сценарий комедийного экшна «Ты водишь!» был написан по мотивам статьи Рассела Адамса «Планирование и осторожность — вот, что нужно, чтобы не быть «засаленным».

Поиграем в салочки? Не будем стареть никогда!