Премьер Греции Алексис Ципрас требует от Британии вернуть украденные из Парфенона статуи. Украл какой-то ихний лорд ещё в позапрошлом веке, с формулировкой – «у нас целее будут»…
Требование, на мой взгляд, законное и своевременное. Но, не об этом.
На ярком примере упомянутых «предметов мирового наследия» отчётливо видна разница империй – нашей и Британской. Наша, в том числе и военной силой, добилась независимости Греции, Британская под это дело пизданула у греков их исторические ценности.
Наша империя, в своём советском изводе, вернула свои законные трофеи немцам – сокровища Дрезденской галереи в частности. Британцы, со товарищи, равняли Дрезден с землёй, когда уже такой военной нужды не было…
Вот и сегодня на требование Ципраса англосаксы отвечают несогласием. Интересно, чем замотивируют…
Премьер Греции Алексис Ципрас требует от Британии вернуть украденные из Парфенона статуи
Премьер Греции Алексис Ципрас требует от Британии вернуть украденные из Парфенона статуи. Украл какой-то ихний лорд ещё в позапрошлом веке, с формулировкой – «у нас целее будут»…
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