{ 27 июня 2018 }

Премьер Греции Алексис Ципрас требует от Британии вернуть украденные из Парфенона статуи

Рубрики: [Фейсбук]  

Премьер Греции Алексис Ципрас требует от Британии вернуть украденные из Парфенона статуи. Украл какой-то ихний лорд ещё в позапрошлом веке, с формулировкой – «у нас целее будут»…
Требование, на мой взгляд, законное и своевременное. Но, не об этом.
На ярком примере упомянутых «предметов мирового наследия» отчётливо видна разница империй – нашей и Британской. Наша, в том числе и военной силой, добилась независимости Греции, Британская под это дело пизданула у греков их исторические ценности.
Наша империя, в своём советском изводе, вернула свои законные трофеи немцам – сокровища Дрезденской галереи в частности. Британцы, со товарищи, равняли Дрезден с землёй, когда уже такой военной нужды не было…
Вот и сегодня на требование Ципраса англосаксы отвечают несогласием. Интересно, чем замотивируют…

Карл Шуман


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