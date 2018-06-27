Премьер Греции Алексис Ципрас требует от Британии вернуть украденные из Парфенона статуи

Полина Гагарина проводит летний отпуск в Греции вместе со своим мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем. В период отпуска артистка ни в чем себе не отказывает и наслаждается всеми кулинарными шедеврами, которыми ее угощают местные шеф-повара. – Не [Читать...]

Недавно в различных СМИ появились сообщения о забастовках представителей туриндустрии Греции. И это на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране. А ведь туризм составляет значительную долю греческого ВВП. В Греции очень сильны профсоюзы и недавно они прошли с [Читать...]

Зал подпевал, приплясывал, подпрыгивал – на сцене ГЛАВCLUB выступала британская инди-рок группа the Fratellis. Их ждали – песни the Fratellis уже давно знакомы нашим соотечественникам, а вот ч концертом группа ещё ни разу не приезжала. В переводе с [Читать...]

Таинственная гречанка с «жаждой знаний», о которой написал Джарвис Кокер в одном из главных хитов Pulp «Common People», оказалась женой нынешнего министра финансов Греции. Как сообщает NME со ссылкой на греческую газету Athens Voice, Даная Страту, обучавшаяся в [Читать...]