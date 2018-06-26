Программа «Достояние республики», героем которой стал Андрей Дементьев, выйдет в эфир Первого канала 3 мая 2013 г. в 21.20. Съемки состоялись 25 октября в телецентре «Останкино». В передаче приняли участие Леонид Рошаль, Олег Газманов, Ангелина Вовк, Геннадий Хазанов, [Читать...]

Актер Андрей Дементьев пострадал на съемках видеоклипа на песню «Между висками» сольного проекта лидера «Токио» Ярослава Малого «Мачете», прошедших 27 января. 24-летний актер, неудачно ударившись о колонну, сломал руку. – Мы снимали одну из финальных сцен, в которой [Читать...]

В гостях у “ПАРТИЙНОЙ ЗОНЫ” (ТВ-6 МОСКВА) был Пиит Стихи Андрея Дементьева в моем грузинском классе знали даже отчаянные бражники. Мы любили его за лирику, которая не разделяла читателей на первый сорт и на второй: то была лирика [Читать...]

Павел Дементьев – конкурсант “Поколения-95” Фестиваль “Поколение-95”, по которому последние шесть месяцев поются заупокойные, вопреки всем недоброжелателям все-таки состоится. Как известно, фестивали проходят и уходят, оставляя за собой новые имена. Павла Дементьева нельзя назвать молодым неизвестным исполнителем (биография [Читать...]

Я не сторонник публичных казней, даже политических, но если вот эту мразь из Смоленска, ставшую знаменитой после вот этого: “– Чем мы обязаны малолетним узникам концлагерей? Тем, что их не добили?!” – поинтересовался заместитель председателя комиссии по законности регламенту [Читать...]