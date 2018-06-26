{ 26 июня 2018 }

Андрей Дементьев

Рубрики: [Фейсбук]  

Умер Андрей Дементьев.
Всегда молодой, элегантный,лучистый, с прекрасно уложенной прической.
Как-то, в его бытность главредом журнала “Юность”, сотрудники отдела поэзии сказали, что Дементьев намерен, вопреки формату журнала, напечатать мою поэму и отвели меня к шефу для личной беседы.
Дементьев, лучась, говорил мне что-то приятное, а я смотрел на его узенький, очень модный тогда, кожаный галстук – мне недавно подарили такой же.
Когда главный редактор популярнейшего журнала замолчал, я, вместо прочувствованных слов благодарности, тупо поинтересовался:
- Андрей Дмитриевич, а как вы завязываете этот галстук?..
Дементьев посмотрел на меня, как на тяжело больного.
Та перестроечная поэма в ЮНОСТИ напечатана так и не была,
Чему я сегодня рад: поэма была – говно.
А Андрей Дмитриевич был хороший.
Светлая ему память

Аркадий Кайданов


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