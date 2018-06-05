{ 5 июня 2018 }

Унижение

Рубрики: [Фейсбук]  

Если Олимпиада была способом встряхнуть национальное величие, подсобирать разных медалек (неважно как) и напомнить гражданам, как звучит их национальный гимн, то Чемпионат – это категорически иная история.
Национальным величием тут не пахнет, а даже совсем наоборот. Игра российской футбольной сборной способствует национальному смирению, посту и покаянию. Что для христиан, что для атеистов с мусульманами. Это – всеобщая скорбь.
Решение же провести у себя мировой чемпионат могло только правительство национал-предателей.
Потому что за 700 млрд рублей мы получим в июне исключительное, полное, абсолютное унижение.
Это будет футбольная Цусима. Все 12 новых стадионов как русские линкоры утонут в пучине позора и бесчестья.

Сергей Ключенков


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