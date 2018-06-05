Если Олимпиада была способом встряхнуть национальное величие, подсобирать разных медалек (неважно как) и напомнить гражданам, как звучит их национальный гимн, то Чемпионат – это категорически иная история.

Национальным величием тут не пахнет, а даже совсем наоборот. Игра российской футбольной сборной способствует национальному смирению, посту и покаянию. Что для христиан, что для атеистов с мусульманами. Это – всеобщая скорбь.

Решение же провести у себя мировой чемпионат могло только правительство национал-предателей.

Потому что за 700 млрд рублей мы получим в июне исключительное, полное, абсолютное унижение.

Это будет футбольная Цусима. Все 12 новых стадионов как русские линкоры утонут в пучине позора и бесчестья.