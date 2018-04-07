Отношения русского народа с властью никак не изменились за последнее время. Народ власть не любит, подтрунивает над ней, рассказывает о ней анекдоты, показывает кукиш (и в кармане, и так просто). В конце концов, народ наш, конечно, власть снесет. Как это бывало не раз. И не на потешном майдане со сменой декораций, а по-настоящему – напрочь.

Проблема для Запада состоит лишь в том, что властью теперь у нас считается именно Вашингтонский обком. Тогда как в Кремле сидят заводилы процесса.

Если раньше народ кооперировался с творческой интеллигенцией против старцев в Кремле, то теперь кооперируется с Кремлем против старцев в Вашингтоне.

А вся творческая прозападная интеллигенция ныне выглядит в нашем классе подлизами и стукачками, получающими свои “пятерки” за подгавкивание самоназванным учителям.

Не следовало американцам пытаться управлять нами напрямую. Ничем хорошим это для них не закончится. “Царь ненастоящий”, да и всё тут.