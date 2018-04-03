Линдси Лохан не смогла доказать свое сходство с персонажем GTA V

Линдси Лохан окончательно проиграла иск к компании Take-Two Interactive Software Inc, с которой судилась с 2001 года. Как сообщает Sky, суд отклонил апелляцию актрисы, утверждавшей, что в игре GTA V был незаконно использован ее образ. Одна из героинь игры по имени Лэйси, как утверждала Лохан, по сюжету останавливалась в тех же отелях, что и она, и даже носила такую же одежду. Свои претензии звезда изложила еще в 2014 году на 67 страницах и требовала от компании компенсации, однако суд вынес решение в пользу ответчика.
Адвокаты Лохан подали апелляцию, но вердикт остался прежним. По словам судьи, героиня GTA V является сборным сатирическим образом современной молодой девушки.