Линдси Лохан не смогла доказать свое сходство с персонажем GTA V

Линдси Лохан («Дрянные девчонки»), по слухам, ищет себе дом в Лондоне. В конце мая 2014 года звезда неоднократно была замечена на вечеринках и мероприятиях в британской столице, поэтому в Sun сделали вывод о том, что актриса переезжает. Анонимный [Читать...]

Актриса и скандально известная светская львица Линдси Лохан может стать звездой собственного реалити-шоу, которое будет демонстрироваться на телеканале Опры Уинфри OWN. Также на этом канале будет показано первое интервью Линдси, данное ею после выхода из реабилитационного центра. Реалити-шоу [Читать...]

Линдси Лохан намерена подать в суд на разработчика компьютерных игр Rockstar Games, так как, по мнению актрисы, в Grand Theft Auto 5 без разрешения использовался ее образ, сообщает TMZ. Дело в том, что в игре фигурирует сразу три [Читать...]

Актрисе Линдси Лохан предъявлено обвинение за дачу ложных показаний, сообщает TMZ. Речь идет о ДТП, которое произошло в июне 2012 г. Арендованный Porsche, в котором находилась Лохан, врезался в грузовой автомобиль на трассе Pacific Coast Highway. Отделавшаяся ссадинами [Читать...]

Мать Линдси Лохан Дина устроила онлайн-распродажу вещей дочери. По данным портала TMZ, она продает картины, одежду и даже мебель из дома Линдси в Лос-Анджелесе. Актриса согласия на это не давала. Она утверждает, что, может, её вещи и выглядят как хлам, но [Читать...]