{ 3 апреля 2018 }

Индийские ужасы

Рубрики: [Кино]  
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Фея

19 апреля в российский прокат выходит фильм «Фея». Российским зрителям представится возможность впервые увидеть на экранах индийский хоррор. Картины такого жанра еще не выходили в отечественный прокат. 

Индия и сегодня полна легенд и мифов о ведьмах. Они  вызывают ужас, и иной раз эти суеверия приводят к травле ни в чем не повинных женщин. Особенно если они живут вдалеке от людей и им не повезло привлечь к себе внимание. Именно такие легенды  были взяты за основу фильма «Фея».

Фея

 

Режиссер Прозит Рой: «Многие спрашивают меня, почему для своего дебюта в качестве режиссера я выбрал хоррор. Но правду сказать, не я выбрал хоррор, а он – меня. Мои бабушка и дедушка из Бангладеш, где популярно огромное количество сказок и преданий о призраках и колдунах. Они часто рассказывали мне эту жутковатые истории, и я полюбил их уже тогда, так что довольно логично, что мой первый фильм – хоррор».

Согласно мифам, ведьмой стать может любая женщина, которая покончила жизнь самоубийством или умерла в родах. Вернувшись в мир живых, ведьмы черпают жизненную силу из молодых красивых мужчин, вступая с ними в сексуальные отношения. Конечно, это приводит к смерти любовников. Ведьмы живут в лесу, скрываясь в облике старух, а по ночам выходят на охоту на дороги. Впрочем, по словам создателей картины, фильм скорее о том, что «дьявол живет в каждом из нас».

Фея

Актриса  Анушка Шарма: «Когда мне прислали сценарий «Феи», и я его прочла, то поняла, что это надо обязательно снять! Сценарий  великолепен. Это наша  культура, это наша мифология. Я полностью доверилась режиссеру в его видении истории, и, кажется, не прогадала».

Фея

Режиссер Прозит Рой: «Анушка превзошла саму себя. Все критики говорят о ее феноменальной игре. Я же испытываю восхищение, что эта невероятно красивая женщина позволила сделать с собой гримерам. На наших глазах она превращалась в хрестоматийную ведьму, которая уже своей внешностью может напугать до смерти».

Фея

«Фея»/ PARI

 

Жанр: хоррор

Режиссёр: Прозит Рой

Продюсер: Анушка Шарма, Карнеш Шарма, Прирна Арора, Арджун Н. Капур

В главных ролях: Анушка Шарма, Парамбрата Чаттерджи

Хронометраж: 134 минуты

Прокат в России: Indian Films

Ограничение: 16+

Синопсис: Арнаб возвращается в Калькутту после помолвки. По дороге домой происходит несчастный случай: его машина сбивает старуху, которая умирает, несмотря на все попытки её спасти. После этого в жизни Арнаба начинают происходить мистические события. Особенно, когда он встречает Рухсану – таинственную девушку, которая живет в одинокой хижине за деревней. Все попытки разобраться в происходящем приводят к еще более странным последствиям.

Премьера в РФ: 3 марта 2016

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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