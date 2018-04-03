Индийские ужасы

19 апреля в российский прокат выходит фильм «Фея». Российским зрителям представится возможность впервые увидеть на экранах индийский хоррор. Картины такого жанра еще не выходили в отечественный прокат.

Индия и сегодня полна легенд и мифов о ведьмах. Они вызывают ужас, и иной раз эти суеверия приводят к травле ни в чем не повинных женщин. Особенно если они живут вдалеке от людей и им не повезло привлечь к себе внимание. Именно такие легенды были взяты за основу фильма «Фея».

Режиссер Прозит Рой: «Многие спрашивают меня, почему для своего дебюта в качестве режиссера я выбрал хоррор. Но правду сказать, не я выбрал хоррор, а он – меня. Мои бабушка и дедушка из Бангладеш, где популярно огромное количество сказок и преданий о призраках и колдунах. Они часто рассказывали мне эту жутковатые истории, и я полюбил их уже тогда, так что довольно логично, что мой первый фильм – хоррор».

Согласно мифам, ведьмой стать может любая женщина, которая покончила жизнь самоубийством или умерла в родах. Вернувшись в мир живых, ведьмы черпают жизненную силу из молодых красивых мужчин, вступая с ними в сексуальные отношения. Конечно, это приводит к смерти любовников. Ведьмы живут в лесу, скрываясь в облике старух, а по ночам выходят на охоту на дороги. Впрочем, по словам создателей картины, фильм скорее о том, что «дьявол живет в каждом из нас».

Актриса Анушка Шарма: «Когда мне прислали сценарий «Феи», и я его прочла, то поняла, что это надо обязательно снять! Сценарий великолепен. Это наша культура, это наша мифология. Я полностью доверилась режиссеру в его видении истории, и, кажется, не прогадала».

Режиссер Прозит Рой: «Анушка превзошла саму себя. Все критики говорят о ее феноменальной игре. Я же испытываю восхищение, что эта невероятно красивая женщина позволила сделать с собой гримерам. На наших глазах она превращалась в хрестоматийную ведьму, которая уже своей внешностью может напугать до смерти».