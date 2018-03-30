Эхо Москвы

Ганапольский вправе в своем видеоблоге говорить и показывать все, что ему угодно, включая Бабченко и ублюдочного украинского пранкера.

Но нахера это вешает у себя сайт ЭХА МОСКВЫ?

Братцы, кто-то из нас либо сошел с ума, либо тварь!

Почему-то уверен, что в данном случае это не я.

Вы намеренно или по недомыслию отталкиваете от себя всех, кто не заполошная шиза?