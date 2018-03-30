Ганапольский вправе в своем видеоблоге говорить и показывать все, что ему угодно, включая Бабченко и ублюдочного украинского пранкера.
Но нахера это вешает у себя сайт ЭХА МОСКВЫ?
Братцы, кто-то из нас либо сошел с ума, либо тварь!
Почему-то уверен, что в данном случае это не я.
Вы намеренно или по недомыслию отталкиваете от себя всех, кто не заполошная шиза?
{ 30 марта 2018 }
Эхо Москвы
Ганапольский вправе в своем видеоблоге говорить и показывать все, что ему угодно, включая Бабченко и ублюдочного украинского пранкера.
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