{ 30 марта 2018 }

Эхо Москвы

Рубрики: [Фейсбук]  

Ганапольский вправе в своем видеоблоге говорить и показывать все, что ему угодно, включая Бабченко и ублюдочного украинского пранкера.
Но нахера это вешает у себя сайт ЭХА МОСКВЫ?
Братцы, кто-то из нас либо сошел с ума, либо тварь!
Почему-то уверен, что в данном случае это не я.
Вы намеренно или по недомыслию отталкиваете от себя всех, кто не заполошная шиза?

Аркадий Кайданов


Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: Кейт Мосс отрецензировала новый альбом Джорджа Майкла.

$LF

Оставьте комментарий



«««