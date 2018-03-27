Позволю себе очень уязвимое соображение, за которое огребу, конечно.
И тем не менее.
Я, ты, он, она – имеем право на высказывание своего отношения к трагедии.
А вот, допустим, семейство Гудковых или, скажем, Навальный такое право имеют не вполне, ибо уж слишком заметен их политический интерес, превалирующий у них над простыми человеческими чувствами.
Читать их посты тяжело, а чаще – противно.
Извините, это сугубо мое восприятие.
Противно
Позволю себе очень уязвимое соображение, за которое огребу, конечно.
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