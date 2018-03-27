Позволю себе очень уязвимое соображение, за которое огребу, конечно.

И тем не менее.

Я, ты, он, она – имеем право на высказывание своего отношения к трагедии.

А вот, допустим, семейство Гудковых или, скажем, Навальный такое право имеют не вполне, ибо уж слишком заметен их политический интерес, превалирующий у них над простыми человеческими чувствами.

Читать их посты тяжело, а чаще – противно.

Извините, это сугубо мое восприятие.