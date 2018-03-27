Нельзя сделать так, чтобы никогда ничего не горело и не взрывалось, чтобы никто не тонул, ни разбивался и не сгорал.

Но зато можно отреагировать на то, что уже произошло, должным образом.

Вовремя прервать телевизионную развлекуху, объявить траур, записать обращение к нации, выйти на площадь к народу – прямо в толпу, найти сочувственные, а не пустые слова.

Заставить, наконец, губернатора прыгать перед людьми – или уволить его.

Конечно, все это не вернет мертвых, и не утешит оставшихся без детей, – но зато создаст ощущение, что власть существует для человека, а не для самой себя.

Не тут-то было.

Власть именно что живет для себя – и сейчас, и в СССР, и при Гоголе с Щедриным, – и она всегда занята чем угодно, будь то ритуалами, иерархиями, праздниками, бумажками, движением начальственных глаз, угождением иностранцам, страхом дать слабину, чем угодно, но только не произведением хорошего впечатления на нижестоящих.

То есть на нас.

Говорят, ее можно поменять и все исправить.

Врут.

С этим казенным вечным бесчувствием ничего сделать нельзя.