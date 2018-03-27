{ 27 марта 2018 }

Кемерово

Рубрики: [Фейсбук]  

Нельзя сделать так, чтобы никогда ничего не горело и не взрывалось, чтобы никто не тонул, ни разбивался и не сгорал.
Но зато можно отреагировать на то, что уже произошло, должным образом.
Вовремя прервать телевизионную развлекуху, объявить траур, записать обращение к нации, выйти на площадь к народу – прямо в толпу, найти сочувственные, а не пустые слова.
Заставить, наконец, губернатора прыгать перед людьми – или уволить его.
Конечно, все это не вернет мертвых, и не утешит оставшихся без детей, – но зато создаст ощущение, что власть существует для человека, а не для самой себя.
Не тут-то было.
Власть именно что живет для себя – и сейчас, и в СССР, и при Гоголе с Щедриным, – и она всегда занята чем угодно, будь то ритуалами, иерархиями, праздниками, бумажками, движением начальственных глаз, угождением иностранцам, страхом дать слабину, чем угодно, но только не произведением хорошего впечатления на нижестоящих.
То есть на нас.
Говорят, ее можно поменять и все исправить.
Врут.
С этим казенным вечным бесчувствием ничего сделать нельзя.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Человек из Кемерово

    2. Человек из Кемерово

    Ирредентизм, то есть воссоединение однокультурных, моноэтнических земель и общин под одной государственной крышей, – это прекрасная, благородная идеология.  Но только я почему-то уверен, что Путин на Украине этим заниматься не будет. Мои добрые друзья, как мне кажется, несколько [Читать...]


  2. Кемерово

    3. Кемерово

    В Кемерово ситуация крайне сложная. Качают ситуацию. Качают осмысленно и злонамеренно. Гибридная война – на людском горе, на смертях. Противопоставляют население государству. Даже не про то, что это низко – гибридные войны вообще не ристалища багородства. Копают под [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»