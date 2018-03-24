Несколько дней думал: стоит ли вывешивать эту цитату? Поглядывал на мельницы окрест: на ту не хотелось бы лить воду, да и на эту тоже – кривые и стремные они все какие-то… А сейчас решил так: человек сказал это, [Читать...]

Отдельно омерзительным мне в истории с Савченко представляется вот какой факт. Даже младенцу понятно, что если бы Волошин и Корнелюк не были сотрудниками ВГТРК, а были простыми гражданами Российской Федерации (не говоря уж о гражданах ДНР-ЛНР – они, [Читать...]