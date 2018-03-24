{ 24 марта 2018 }

Савченко

Рубрики: [Фейсбук]  

Сотни тысяч человек с высшим образованием и кандидатскими диссертациями, проведшие миллионы часов за изучением книг лучших мыслителей планеты, уже который день подряд только и делают, что обсуждают невежественную, малограмотную и косноязычную лётчицу с мировоззрением хуторской хулиганки. Подушечки пальцев уже стёрли о клавиатуру обсасывая Наденьку! Простите, но мне эта ситуация кажется форменным безумием и поэтому возник резонный вопрос: «Кто больший идиот – Савченко или комментаторы её политической активности?». Зачем столько внимания этой психопатке, зачем?!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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