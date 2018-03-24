Сотни тысяч человек с высшим образованием и кандидатскими диссертациями, проведшие миллионы часов за изучением книг лучших мыслителей планеты, уже который день подряд только и делают, что обсуждают невежественную, малограмотную и косноязычную лётчицу с мировоззрением хуторской хулиганки. Подушечки пальцев уже стёрли о клавиатуру обсасывая Наденьку! Простите, но мне эта ситуация кажется форменным безумием и поэтому возник резонный вопрос: «Кто больший идиот – Савченко или комментаторы её политической активности?». Зачем столько внимания этой психопатке, зачем?!