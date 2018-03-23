42-летний майор Владимир Чупин наверняка был крымнашистом, портянкой и ватником.
Думаю,он ни разу не сидел в “Жан Жаке” и скорее всего не знал, что такое барбершоп.
Что взять с такого?
Сегодня его похоронили.
Он закрыл своим телом солдата-срочника, выронившего на учениях гранату.
Добрая и долгая память русскому офицеру, доказавшему, что слова “Имею честь!” – не только слова.
{ 23 марта 2018 }
Владимир Чупин
42-летний майор Владимир Чупин наверняка был крымнашистом, портянкой и ватником.
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