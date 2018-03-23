42-летний майор Владимир Чупин наверняка был крымнашистом, портянкой и ватником.

Думаю,он ни разу не сидел в “Жан Жаке” и скорее всего не знал, что такое барбершоп.

Что взять с такого?

Сегодня его похоронили.

Он закрыл своим телом солдата-срочника, выронившего на учениях гранату.

Добрая и долгая память русскому офицеру, доказавшему, что слова “Имею честь!” – не только слова.