Вы посмотрите, какие они наглые, беспринципные, скользкие.

Вот поэтесса Бильченко. Вчера хлипкой грудью выкармливала “Правый сектор”, а сегодня уже и лезет сюда с Украины, и лезет, и ноет, и учит жить, и нас тут всех уже в фашизме обвиняет и в черносотенстве. И Прилепин её гладит по приплюснутой голове. “Надо понять и простить”.

И Ганапольский сюда как к себе домой приезжает. И никто его в мусорный бак не засовывает, потому что “мы не такие”. А какие? Такие, которым в лицо, что ли, можно плевать?

И всякие актеры, которые живут на западе, но сюда приезжают сниматься, и минкульт у нас деньги дает на эти поделки.

И профессиональные русофобы на всех каналах, которые квартиры за свою русофобию покупают – в стране, где и шахтеры себе такого позволить не в состоянии. Метлой поганой их отсюда не выгонишь. Потому что “народ тупой, ему надо Ковтунов каждый день по ТВ показывать, а иначе никто ничего не поймет”. Не это ли либералы нам бесконечно говорят? Ах, да. Они же на ТВ и работают до сих пор.

Новый срок – прежние лица? Не пора бы уже и сменить пластинку. Надоело. “Хочешь послушать сказку, дружок?” Не-а, не хочу.