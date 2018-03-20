Маленькие Януковичи

Главную беду сегодняшних украинцев пророчески предсказал Пелевин еще в 2011 году в романе «S.N.U.F.F.»:

«Ну ликвидируете вы своего уркагана (вместе с остатками сытой жизни, ибо революции стоят дорого), и что? Не нравится слово «Контекс», так будет у вас какой-нибудь другой Дран Латекс. Какая разница? Вы-то будете те же самые…».

Украинцы убрали физического Януковича от власти, но не убили ментального Януковича в самих себе. Периодически мне попадаются на глаза стоны хипстеров о том, что им где-то нахамили и смузи без книксена подали. Тогда я всегда мысленно возмущаюсь: «Блядь, да вы понимаете вообще в какой стране вы живете?». Я учился в десятом классе. Одноклассник, периодически сидевший со мной за одной партой, отмечал своё шестнадцатилетие в баре, но я по каким-то причинам решил пропустить вечеринку. Он что-то не поделил с каким-то мужиком. Началась драка. Одноклассник был здоровый, рослый, он повалил на пол мужика и начал по нему прыгать. Мужик пришел домой и умер от повреждений внутренних органов. Одноклассника задержали за непредумышленное убийство и поместили в СИЗО. И что вы себе думаете? Одноклассник вышел на свободу спустя четыре месяца. Отчим порешал вопросы с милицией и судьями. Думаете отчим был влиятельным прокурором, налоговиком или силовиком?! Ничего подобного! Отчим одноклассника был криминальным авторитетом.

А теперь вдумайтесь: условный срок за убийство, потому что отчим-вор порешал с ментами – это и есть настоящая Украина! Потому что в ней каждый в душе Янукович в большей или меньшей степени! Все готовы убивать, воровать, мутить, отмазываться и решать, чтобы не понести за это наказание! Но только не каждый готов в этом публично признаться! Мне было восемнадцать. Янукович как раз стал премьер-министром, а я учился в финансово-экономическом колледже среди детей ментов, прокуроров и сбушников. Это были все как на подбор Януковичи в миниатюре. Все их разговоры сводились к тому, как поскорее устроиться в госорганы и штормить, кошмарить, крышевать, отжимать бизнес у предпринимателей. Никто из них не хотел созидать, строя новую и сильную Украину – все хотели только надзирать, проверять, контролировать и штрафовать. Они приезжали в колледж на отцовских бэхах-семёрках. Часами обсуждали позолоченную лепнину на родительских фазендах. Когда осенью 2004 года начался первый майдан, то многие из них стали поддерживать Ющенко в словесных баталиях, разгоравшихся в студенческой столовой. Они на словах были за демократию и права человека, но сами при этом искренне считали, что право их родителей в прокуратуре и СБУ нагибать всех и вся незыблемо! Они цепляли на грудь оранжевые значки, но по-прежнему заявляли, что пойдут в органы и будут взяточниками. И вот мои сокурсники выросли, развалившись жирными жопами в креслах госучреждений. И они продуцируют дискурс Януковича «Грабь, воруй, убивай!» в ещё больших масштабах, чем сам Виктор Федорович! Но, самое печальное, что в подобном ключе они воспитывают и своих уже появившихся на свет детей! Почему я, учась бок о бок с отъявленными негодяями, не стал такими как они? Почему я нашел в себе силы сопротивляться этому селянскому агрессивно-захватническому накопительному быдлячеству? Почему я не пустил Януковича к себе в душу, а вы пустили? Меня не интересуют автомобили и дачи. Я не страдаю вещизмом. Только вот ходить по одним улицам с маленькими Януковичами мне неприятно. Сначала поменяйтесь сами, а уже потом требуйте перемен от власти! Цой здесь не актуален – перемен как раз не требуют ваши сердца! Убейте Януковича в себе, заколите его, четвертуйте и сожгите, а уже только потом требуйте от общества и власти чтобы они менялись в лучшую сторону!

Вы обзавелись айфонами, накупили брендовых шмоток, сгоняли по безвизу в Венецию, но всё равно остались дикарями и варварами из первобытнообщинного строя! А всё потому, что не вывели Януковича из себя.