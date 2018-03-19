Отменная песнь, бодрящая кровь

Мы с Его Сиятельством Валерием Меладзе спорадически обмениваемся записками, они же дипломатические ноты, они же грамотки забубенных пацанов, – в этих эпистолах мы обсуждаем все, от жизни в возлюбленном Отечестве до тоски по высоким чувствам.

Я вам, кстати, дам прочувствовать и масштаб, и мощь Валериных чувства юмора и остроумия, – в самом финале, когда перепечатаю его записку, касающуюся предмета разговора.

(Упреждаю: В.М. силен в любом жанре, включая нижеследующий глумливый гротеск, но это уже ваша проблема – умеете ли вы вычитывать глубинный смысл).

Артист, певец должны быть до умопомрачения обаятельными – это облигатное условие, беспременное.

Певец должен помочь тебе восстать от сна, зимой подарить лето, научить тебя относиться к жизни разом страстно и трепетно, и бестрепетно, он должен помочь тебе избыть отчаяние и обреченность, но и помогать тебе влюбляться и купаться в этой влюбленности, и сиять, и дорожить каждой секундой.

Отменная песнь должна бодрить кровь, но не сужать разум.

Такие песни поет, кстати, сам Меладзе, такие песни поет РОД СТЮАРТ, что тем более удивительно, потому что у него нет брата Кости.

Но сегодня – про Стюарта (а про записку от Валеры не забывайте).

Род Стюарт входит в число моих самых любимых певцов.

Колдовская прелесть его притворно простых песен, его фирменная манера эти пьесы исполнять, его визуальность – все это в совокупности не дает мне самому превратиться в квашню.

Кажется, этот могучий стариканыч не дряхлеет из чистой вредности.

И я не хочу, и я не буду!

Унция профилактики важнее фунта лечения, и я уже лет двадцать пять равняюсь на Стюарта, которого можно и должно канонизировать, крича: «Аксиос!».

Вы каждый год объявляете исключительными артистами черт знает кого, каждого гея и каждую проститутку, а карьера Рода Стюарта развивается по восходящей уже более сорока лет.

Нет, вдумайтесь, вслушайтесь: более сорока лет.

И вот этот любимец всех времен и народов, враг фанерных уродов (ибо является разом ходячим доказательством и ярчайшим напоминанием об их, уродов, абсолютной, кромешмой, беспросветной никчемности), этот «принципиально недогматичный» артист заявляется посредь белого дня в салон красоты моих друзей на Пресненском Валу.

Меня-то, пескаря премудрого, не проведешь, я-то знаю, что такое райдер, я знаю, что такое отклонение райдера, а главное, я знаю, как ведут себя наши замухрышки, сами себя назначившие звездами, в таких местах и в таких ситуациях.

Стало быть, я знаю, что такое магистральный вопрос в этом случае.

Но я его задать не успел.

Род Стюарт влюбил в себя весь салон, каждого сотрудника, как влюбляет в себя на первой же минуте фильм «Мимино» и на первой же странице Бродский.

Будучи ровесником египетских пирамид и свидетелем восстания Спартака, он выглядит лучше, чем Лара Фабиан после 48 подтяжек.

Он светится, и он добр к людям.

Вот о чем я говорю, вот что мы обсуждали с Меладзе, вот о чем писала писатель Токарева: с возрастом укорачивается хромосома, от нее и хвост отсекается, и вырождаешься ты в квелое, снулое нечто.

Но если любишь Жизнь, обожаешь то, чем занимаешься, и добр к людям, ты светишься, ты сияешь, и законы природы уважительно пасуют пред тобой.

А сейчас-та самая записка от остроумного певца здоровой лирики В.Меладзе: «Неужели человек, пробывший в шоу бизнесе лет 40, не зачмырил девушку на ресепшене и не отх@@сосил маникюрщицу? И его секьюрити не отпи@@дили гея парикмахера?

Не верю!!!! Мы же этому учились у них!!! Я разочарован!!!!»

Я смеюсь и посейчас, гордясь и Родом, и Валерой.

И немножечко собой (простите).