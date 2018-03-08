Сегодня восьмое марта.

Нет, не так.

Есть два стула.

На одном стуле – часики-то тикают, бьет – значит любит, наши традиционные ценности, как за каменной стеной, послушание в обмен на купюры, замуж за турка или араба, он так красиво ухаживал, так красиво ухаживал, а потом стал ревновать, не хочу работать – хочу пожить как следует, такой щедрый мужчина, такой сильный мужчина, травмпункт, у детей должен быть отец, травмпункт, в доме должен быть хозяин, травмпункт, травмпункт.

На другом стуле – безумные левачки, озлобленные феминистки, объективация, обесценивание, слатшэйминг, виктимблэйминг, газлайтинг, буллинг, сексизм, двадцать лет назад он снял штаны и с тех пор я рыдаю по ночам, требуем уволить, требуем запретить, в рекламе показали, что женщине страшно – ну как же так можно, да как вы смеете так шутить, сегодня разговорчики – а завтра изнасилование, в вашем кино должно быть 53% женщин, а у вас 47%, мы подаем в суд.

Милые, хорошие.

Не надо выбирать стул.

Выбирайте свободу.

И – не теряя свободы – любовь.