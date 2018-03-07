Случалось у меня в жизни несколько раз так, что наличие какого-нибудь запрещённого предмета было сильно предпочтительнее его отсутствия. Про огнестрел не говорю, про нож. Понятное дело, ножики – это оружие и кое-куда с ними ходить запрещено. В самолёты, например. А не в самолёты или в те же органы власти, так пожалуйста. Я и ношу в сумке, наряду с планшетом, ключами и наушниками ножик. Выкидной на кнопке сбоку, с фиксатором, довольно коротенькое лезвие, патриотическое название модели «Автомат Калашникова». Ничего специального. Когда часто хаживал в органы власти, то загодя оставлял ножик в машине. Чтоб ФСО не нервировать. А тут перестал с властями сотрудничать и нюх несколько потерял. Забыл про наличие ножика в сумке, а вспомнил о нём уже непосредственно выходя из аэроэкспресса во Внуково. Что делать, не возвращаться же? Выкинуть нож не совершив им никаких противоправных действий, оксюморон, согласитесь? А отдам-ка я его провожающей нас девушке, подумал я, и сделав лицо воодушевлённым, легко преодолел первый уровень контроля с просвечиванием при входе в аэропорт.

И сделал так. Отдал ножик девушке…

Далее в монтажный стык с повествованием про ножик будет церемония закрытия фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, куда, собственно, и летел за пять дней до этой церемонии.

Высаживаюсь в первом ряду, предварительно пошутив и попикеровавшись со множеством знакомых в партере, сижу, жду начала. И тут ко мне подсаживается та самая девушка, которой скинул ножик во Внуково и с которой несколько секунд назад перешучивался двумя рядами выше. «Ты представляешь!?» – говорит мне она и достаёт из сумки мой ножик. Да, тот самый. Она прилетела с этим моим ножиком на фестиваль, даже не скидывая его в багаж, а нося в своей девушкинской сумочке, пройдя на голубом своём карем глазу неисчислимое количество проверок с просвечиванием и остальных досмотров, вплоть до рамок на входе в зал с партером, где мы сидели.

Что я могу добавить к высказанному, наверное, вы догадываетесь…