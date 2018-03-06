{ 6 марта 2018 }

«Мумий Тролль» – «ВостокХСевероЗапад» ***

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  
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Мумий Тролль

2018, Navigator

Даже не знаю, стоит ли слушать новый альбом «Мумий Тролля» фанаткам, которые в конце 90-х прорывались на секретные концерты группы и в сидячих вагонах колесили из города в город в соответствии с гастрольным маршрутом Лагутенко и Ко. «МТ» тогда взбудоражил отечественный поп-рок-мир не только непривычной эстетикой, но и нахальными хитами, и нестандартными пиар-акциями. Группа давно перестала быть номером 1, и на контрасте с лучшими временами её новый альбом выглядит довольно бледно. Хотя, казалось бы, глаз Ильи Лагутенко по-прежнему лукаво горит, и лидер группы даже проводит мини-революцию, убирая из состава музыкантов, с которыми начинал… Названия пластинок всё так же загадочно-абсурдны, голос солиста обаятелен, да и следов почивания на старых лаврах почти не видно. Сам Илья перед релизом «Востока…» рассказывал, что не пытался записать модный альбом, а скорее старался зафиксировать нынешнее творческое состояние – своё и группы. Всё так, но тем, кто помнит 90-е, сложно смириться с отсутствием на диске хитов, сравнимых с «Владивостоком 2000», «Утекай», «Новой луной апреля», «Медведицей»… да хотя бы со «Стёклами».

Новый альбом оказался каким-то слишком спокойным – отчасти меланхоличным, отчасти даже флегматичным. Песни примерно поровну делятся на «в общем-то приятные» и «какие-то никакие» – так себе достижения для некогда лучшей группы страны. И вроде бы всё на месте, и инструменты работают ритмично, и аранжировки качественные, но ощутимо не хватает энергии, которая будила бы в слушателе чувства сопричастности. За аккуратными песнями Ильи следишь здесь порой с интересом, порой без интереса, но как-то не чувствуешь их своими: не пытаешься подпеть, например. После двух недурных композиций «Планы» и «Отв. за романтику» следует мало соответствующая своему названию «Милота», а потом семиминутная «Жимолость». В ней слегка расшифровывается смысл названия альбома – то есть, вероятно, песня задумывалась как важная, но слушателю будет сложно на ней сконцентрироваться; она будто лениво утекает сквозь пальцы и действует усыпляюще. Расслабившихся после этого разбудит «Не помню зачем», а также «Ой», неплохо выглядят также ироничные «Летающая тарелка» и «Приоритеты», но на этом список условно приятных треков и заканчивается.

Правда, у нового альбома Ильи Лагутенко есть один секрет. Как вы, возможно, заметили, почти все перечисленные выше лучшие треки с «ВостокХСевероЗапад» в течение последних месяцев выходили в качестве синглов – и даже если тогда вы их не слишком оценили, они подействовали. Песни, которые вы подсознательно узнали, и кажутся главными свежими удачами «Мумий Тролля». Так что если послушать альбом четыре-пять раз подряд, то и остальные номера начнут казаться хорошо знакомыми – а там, чем чёрт не шутит, и вся пластинка начнёт восприниматься как очень удачная. Правда, раньше поклонники Лагутенко ставили альбом на «рипит» по другим причинам – просто физически оторваться не могли.

Алексей МАЖАЕВ

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