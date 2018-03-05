Ким Кардашьян стала продюсером комедийного реалити-шоу

Звезда реалити-шоу и герлфренд Канье Уэста Ким Кардашьян расстроена тем, что ей отказали в звезде на голливудской Аллее славы. «У нас нет звезд для участников реалити-шоу. Такой категории нет и не будет, – объяснили в оргкомитете. – Мы [Читать...]

Рэпер Канье Уэст и его невеста Ким Кардашьян подали судебный иск против одного из основателей YouTube Чада Херли. Недовольство пары вызвано тем, что Херли опубликовал на своем новом проекте MixBit собственную видеозапись того, как Уэст делает предложение Кардашьян на [Читать...]

Рэпер Канье Уэст и его жена, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян арендуют «Диснейленд» для празднования двухлетия своей дочери 15 июня 2015 года. В этот день парк Disneyland‘s Magic Kingdom в калифорнийском Анахайме будет открыт только для семьи и друзей [Читать...]

В сети появилась книжка-раскраска имени Ким Кардашьян. Автор книги, дизайнер Кристина Ли говорит, что раскраски нужны и взрослым, и детям, а выбор пал именно на Ким, потому что она знаменитость, которая непонятно за счет чего стала самой знаменитой. [Читать...]

Художник Зак Теббал посвятил детскую книжку Канье Уэсту и Ким Кардашьян. В книге под названием «Bound 2gether» рассказывается трогательная история дружбы «крутого парня» Канье с курочкой по имени Ким. Название истории является отсылкой к песне Уэста «Bound 2». [Читать...]