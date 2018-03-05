{ 5 марта 2018 }

Ким Кардашьян стала продюсером комедийного реалити-шоу

Рубрики: [Шоу-биз]  
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Ким Кардашьян

Facebook и Lionsgate приступили к созданию первого совместного проекта – реалити-шоу под названием «You Kiddin’ Me». Это будет комедийная программа с участием знаменитостей: звезды будут выполнять задания, которые дают им собственные дети. Проект был вдохновлен эпизодами из другого реалити-шоу «Семейка Кардашьян», и продюсером первых десяти выпусков станет сама Ким Кардашьян.

- Я знаю на собственном опыте, как умны и изобретательны не по годам бывают дети и какие сумасшедшие вещи они могут придумать, поэтому должно получиться очень смешно, – говорит светская львица.

Смотреть «You Kiddin’ Me» можно будет через приложения Facebook.

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