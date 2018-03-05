Ким Кардашьян стала продюсером комедийного реалити-шоу

Facebook и Lionsgate приступили к созданию первого совместного проекта – реалити-шоу под названием «You Kiddin’ Me». Это будет комедийная программа с участием знаменитостей: звезды будут выполнять задания, которые дают им собственные дети. Проект был вдохновлен эпизодами из другого реалити-шоу «Семейка Кардашьян», и продюсером первых десяти выпусков станет сама Ким Кардашьян.
- Я знаю на собственном опыте, как умны и изобретательны не по годам бывают дети и какие сумасшедшие вещи они могут придумать, поэтому должно получиться очень смешно, – говорит светская львица.
Смотреть «You Kiddin’ Me» можно будет через приложения Facebook.