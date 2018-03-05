Теперь стало окончательно понятно, какой должна быть картина в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» чтобы гарантированно получить премию «ОСКАР».

Итак, молодой прогрессивный гей Юрий работает слесарем на заводе, и каждый день подвергается моральным издевательствам своих гетеросексуальных коллег. Черт с ним, к такому отношению к себе Юрий давно уже привык в этой гомофобной стране, но есть проблемы более серьезные – его последняя любовь транссексуал Маша стала в последнее время приходить поздно и однажды Юрий увидел ее в городе с пожилым, но мускулистым геем Николаем. Николай раньше домогался Юрия, но Юрий грубо выгнал Николая из своей жизни. Николай тогда избил Юрия, и вот теперь стал мстить еще более изощренно – пытается отбить Машу.

В финале фильма Юрий стоит у окна и видит как Маша с Николаем идут по заснеженной улице – идти трудно, поскольку мэр города ничего не делает для людей в этом городе. Раздается звонок в дверь – это пришли агитаторы звать Юрия на митинг в Лужники, чтобы он поддержал действующего президента. Отказаться нельзя – уволят с работы.

Держа в руках приглашение на митинг, Юрий вновь подходит к окну, но ни Маши, ни Николая уже на видно – поземка предательски замела их следы…