Интернет-красавицы

Обожаю встречать в реале интернет-красавиц. В инстаграме у нее 50 тыщ подписчиков. Каждый день букет из сотни красных роз, который подарил Он. Утром она пьёт кофе, днём обедает в самом роскошном ресторане, заказывая диетическое блюдо, а вечером в фитнесс-зале или в солярии. Чекиниться она только на Сейшелах, в Париже и в NY. Собирает лишь бриллианты и чехлы для последнего айфона. И вот ты случайно встречаешь её утром в воскресенье в супермаркете. Помятая физиономия, потекший макияж, растрепанные волосы, байковый спортивный костюм, штаны неаккуратно заправлены в стоптанные угги. Видно вчера слишком погуляла с девочками – перегар стоит хоть святых выноси. Пальцами с облупленным маникюром она неуклюже выбирает банку с огуречным рассолом. И ты смотря в жизни на это пугало можешь сказать только одно: «Сгинь немедленно, чудище!».