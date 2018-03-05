{ 5 марта 2018 }

Интернет-красавицы

Рубрики: [Фейсбук]  

Обожаю встречать в реале интернет-красавиц. В инстаграме у нее 50 тыщ подписчиков. Каждый день букет из сотни красных роз, который подарил Он. Утром она пьёт кофе, днём обедает в самом роскошном ресторане, заказывая диетическое блюдо, а вечером в фитнесс-зале или в солярии. Чекиниться она только на Сейшелах, в Париже и в NY. Собирает лишь бриллианты и чехлы для последнего айфона. И вот ты случайно встречаешь её утром в воскресенье в супермаркете. Помятая физиономия, потекший макияж, растрепанные волосы, байковый спортивный костюм, штаны неаккуратно заправлены в стоптанные угги. Видно вчера слишком погуляла с девочками – перегар стоит хоть святых выноси. Пальцами с облупленным маникюром она неуклюже выбирает банку с огуречным рассолом.  И ты смотря в жизни на это пугало можешь сказать только одно: «Сгинь немедленно, чудище!».

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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