{ 3 марта 2018 }

Памятник Харви Вайнштейну

Рубрики: [Новости]  
Метки:

Харви Вайнштейн

Позолоченная статуя, изображающая Харви Вайнштейна, была установлена 1 марта 2018 года на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, неподалеку от кинотеатра Kodak и места проведения церемонии вручения премии «Оскар». Опальный кинопродюсер, получивший многочисленные обвинения в харассменте, изображен в натуральную величину в халате, домашних брюках и тапочках на диване, а подпись под монументом гласит «Casting Couch», что можно перевести как «кастинг через постель».

Авторами изваяния выступили известный уличный художник из Лос-Анджелеса работающий под именем Plastic Jesus (автор скульптуры-распятия Канье Уэста под названием «Ложный кумир») и скульптор Джошуа «Джинджер» Монро, известный своими обнаженными статуями Дональда Трампа, которые он устанавливал в разных городах США. Plastic Jesus заявил, что они хотели таким образом напомнить о самом громком голливудском скандале года и привлечь внимание к сексуальным преступлениям Харви накануне церемонии. Сначала соавторы хотели сделать стоящую статую, но потом решили, что на диване Вайнштейн будет смотреться более выразительно. Работа выполнена из стекловолокна и акриловой смолы, на ее создание ушло около двух месяцев. Сразу после установки памятник Вайнштейну стал пользоваться популярностью у туристов: им нравится делать селфи с ним на диване.

.


Похожие посты:


  1. Харви Кейтель откроет в Рио разведывательное агентство

    2. Харви Кейтель откроет в Рио разведывательное агентство

    75-летний американский актер Харви Кейтель, известный благодаря неоднократному появлению в лентах Квентина Тарантино («Бешеные псы», «Криминальное чтиво»), исполнит одну из главных ролей в сериале «Жара в Рио». Он войдет в амплуа Хьюберта Гумбольдта – экс-оперативника ЦРУ и по совместительству загадочного [Читать...]


  2. Пи Джей Харви записала песню в поддержку заключенного в Гуантанамо

    3. Пи Джей Харви записала песню в поддержку заключенного в Гуантанамо

    Единственная двукратная обладательница премии Mercury Prize, британская певица Пи Джей Харви записала песню, посвященную заключенному Гуантанамо, британцу Шэйкеру Аамеру. Композиция была выложена на сайте газеты The Guardian вечером 3 августа 2013 г. В песне, названной по имени заключенного, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««