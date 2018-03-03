Памятник Харви Вайнштейну

Позолоченная статуя, изображающая Харви Вайнштейна, была установлена 1 марта 2018 года на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, неподалеку от кинотеатра Kodak и места проведения церемонии вручения премии «Оскар». Опальный кинопродюсер, получивший многочисленные обвинения в харассменте, изображен в натуральную величину в халате, домашних брюках и тапочках на диване, а подпись под монументом гласит «Casting Couch», что можно перевести как «кастинг через постель».

Авторами изваяния выступили известный уличный художник из Лос-Анджелеса работающий под именем Plastic Jesus (автор скульптуры-распятия Канье Уэста под названием «Ложный кумир») и скульптор Джошуа «Джинджер» Монро, известный своими обнаженными статуями Дональда Трампа, которые он устанавливал в разных городах США. Plastic Jesus заявил, что они хотели таким образом напомнить о самом громком голливудском скандале года и привлечь внимание к сексуальным преступлениям Харви накануне церемонии. Сначала соавторы хотели сделать стоящую статую, но потом решили, что на диване Вайнштейн будет смотреться более выразительно. Работа выполнена из стекловолокна и акриловой смолы, на ее создание ушло около двух месяцев. Сразу после установки памятник Вайнштейну стал пользоваться популярностью у туристов: им нравится делать селфи с ним на диване.