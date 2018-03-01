{ 1 марта 2018 }

Обнажённая борьба за этическое обращение с животными

Рубрики: [Шоу-биз]  
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Айрленд Болдуин

Айрленд Болдуин стала новым лицом старой кампании организации «Люди за этическое обращение с животными» (PETA). Она снялась полностью обнаженной под лозунгом «Я лучше буду голой, чем буду носить мех». Это у 22-летней фотомодели наследственное: ее мама Ким Бейсингер была одной из первых женщин, поддержавших эту кампанию и снявшихся для нее без одежды.

- Я, конечно, видела эти фотографии, так что мне было к чему стремиться, – говорит Айрленд. – С тех пор, как я была маленькой девочкой, мне хотелось что-то сделать для PETA. Ведь моя мама всю жизнь поддерживала их идеи.

Болдуин рассказала, что как фотомодели ей приходилось отстаивать свои убеждения, например, когда на показах или съемках на нее пытались надеть меховые изделия. По мнению Айрленд, совершенно неважно, какого размера эти меха, в любом случае убийство ради них животных – жестокий пережиток прошлого.

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