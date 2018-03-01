{ 1 марта 2018 }

По “Толкователям” Урсулы Ле Гуин снимут фильм

Рубрики: [Кино]  

Толкователи

Роман культовой писательницы-фантаста Урсулы Ле Гуин «Толкователи» ляжет в основу полнометражного фильма. На главную роль в нем утверждена звезда сериала «Звездный путь: Дискавери» Рекха Шарма.

Над сценарием работает Лина Пендхарка, она же будет руководить съемками. “Толкователи” – это научная фантастика гуманистического толка о женщине, которая пытается найти свой путь в рамках культуры, перенасыщенной технологиями”, – резюмировала она содержание романа.

По сюжету героиня-инопланетянка по имени Сати путешествует по планете Ака, совершившей резкий технологический скачок, но потерявшей в процессе нечто важное в культурном отношении.

Начало съемок запланировано на вторую половину 2018 года.

.


Похожие посты:


  1. Про Hello Kitty снимут фильм

    2. Про Hello Kitty снимут фильм

    Антропоморфная белая кошка Hello Kitty, 40 лет назад придуманная японской компанией Sanrio и ставшая популярным брендом во всем мире, шагнет на большой экран в 2019 году, сообщает The Hollywood Reporter. Для съемок будет выделено не менее 160 млн долларов. На официальной странице американского [Читать...]


  2. По комиксу «Континуум» снимут фильм

    3. По комиксу «Континуум» снимут фильм

    Студия Relativity приобрела права на экранизацию серии комиксов «Континуум». Сценарий для ленты напишет Грег Руссо. В центре сюжета картины — отряд солдат, который отправился в прошлое, чтобы выяснить, кто совершил теракт, приведший планету на грань вымирания. Эта миссия [Читать...]


  3. О подвиге Шаварша Карапетяна снимут фильм

    4. О подвиге Шаварша Карапетяна снимут фильм

    Российская кинокомпания планирует снять фильм о подвиге Шаварша Карапетяна. В сентябре 1976 года пловец и его брат смогли вытащить и спасти из упавшего в Ереванское озеро троллейбуса 20 из 92 пассажиров. Съемки будет осуществлять компания Logos Film Company. Известно, [Читать...]


  4. Об истории Крыма снимут документальный фильм

    5. Об истории Крыма снимут документальный фильм

    Президентская библиотека собирается снять документальный фильм об истории Крыма. Она направит в Севастополь собственную съемочную бригаду для подготовки картины. По словам директора по общественным связям и массовым коммуникациям Президентской библиотеки Валентина Сидорина (на фото), съемки документального фильма запланированы [Читать...]


  5. Про шимпанзе Майкла Джексона снимут фильм

    6. Про шимпанзе Майкла Джексона снимут фильм

    Про шимпанзе Майкла Джексона снимут мультфильм. Продюсерами проекта, который носит рабочее название «Bubbles», выступят Айзек Адамсон, Дэн Хэрмон, Ли Стобби и Эндрю Корщак. Права на сценарий принадлежат Айзеку Адамсону и компании Starburns Industries. В основу картины ляжет история [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»