По “Толкователям” Урсулы Ле Гуин снимут фильм

Антропоморфная белая кошка Hello Kitty, 40 лет назад придуманная японской компанией Sanrio и ставшая популярным брендом во всем мире, шагнет на большой экран в 2019 году, сообщает The Hollywood Reporter. Для съемок будет выделено не менее 160 млн долларов. На официальной странице американского [Читать...]

Студия Relativity приобрела права на экранизацию серии комиксов «Континуум». Сценарий для ленты напишет Грег Руссо. В центре сюжета картины — отряд солдат, который отправился в прошлое, чтобы выяснить, кто совершил теракт, приведший планету на грань вымирания. Эта миссия [Читать...]

Российская кинокомпания планирует снять фильм о подвиге Шаварша Карапетяна. В сентябре 1976 года пловец и его брат смогли вытащить и спасти из упавшего в Ереванское озеро троллейбуса 20 из 92 пассажиров. Съемки будет осуществлять компания Logos Film Company. Известно, [Читать...]

Президентская библиотека собирается снять документальный фильм об истории Крыма. Она направит в Севастополь собственную съемочную бригаду для подготовки картины. По словам директора по общественным связям и массовым коммуникациям Президентской библиотеки Валентина Сидорина (на фото), съемки документального фильма запланированы [Читать...]

Про шимпанзе Майкла Джексона снимут мультфильм. Продюсерами проекта, который носит рабочее название «Bubbles», выступят Айзек Адамсон, Дэн Хэрмон, Ли Стобби и Эндрю Корщак. Права на сценарий принадлежат Айзеку Адамсону и компании Starburns Industries. В основу картины ляжет история [Читать...]