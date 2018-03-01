По “Толкователям” Урсулы Ле Гуин снимут фильм

Роман культовой писательницы-фантаста Урсулы Ле Гуин «Толкователи» ляжет в основу полнометражного фильма. На главную роль в нем утверждена звезда сериала «Звездный путь: Дискавери» Рекха Шарма.
Над сценарием работает Лина Пендхарка, она же будет руководить съемками. “Толкователи” – это научная фантастика гуманистического толка о женщине, которая пытается найти свой путь в рамках культуры, перенасыщенной технологиями”, – резюмировала она содержание романа.
По сюжету героиня-инопланетянка по имени Сати путешествует по планете Ака, совершившей резкий технологический скачок, но потерявшей в процессе нечто важное в культурном отношении.
Начало съемок запланировано на вторую половину 2018 года.