Игры в чистое искусство сначала на на “Григорьевской премии”, теперь – на Артдокфесте предсталяют собой типичный образец интеллигентской трусости.
Вместо того, чтобы прямо и честно заявить что “Мы – против войны с Украиной. Считаем ее несправедливой и империалистической. Поэтому мы будет показывать эту войну с другой стороны, чтобы вы поняли насколько она – отвратительна и лжива”, Манский, Левенталь и прочие деятели культуры корежатся в судорагах и трясущимися губами рассказывают про чистую поэзию, альтернативное кино, общечеловеческие ценности.
Здесь – не Киев. За это не убивают.
Но привычка врать, бояться и кормиться с начальственной руки все равно сильнее.
Раз за разом, год за годом, всю жизнь они продают свое право быть честными то за румынский гарнитур, то за скромный грантик Московского правительства.
Артдокфест
Игры в чистое искусство сначала на на “Григорьевской премии”, теперь – на Артдокфесте предсталяют собой типичный образец интеллигентской трусости.
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