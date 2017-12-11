Артдокфест

Игры в чистое искусство сначала на на “Григорьевской премии”, теперь – на Артдокфесте предсталяют собой типичный образец интеллигентской трусости.

Вместо того, чтобы прямо и честно заявить что “Мы – против войны с Украиной. Считаем ее несправедливой и империалистической. Поэтому мы будет показывать эту войну с другой стороны, чтобы вы поняли насколько она – отвратительна и лжива”, Манский, Левенталь и прочие деятели культуры корежатся в судорагах и трясущимися губами рассказывают про чистую поэзию, альтернативное кино, общечеловеческие ценности.

Здесь – не Киев. За это не убивают.

Но привычка врать, бояться и кормиться с начальственной руки все равно сильнее.

Раз за разом, год за годом, всю жизнь они продают свое право быть честными то за румынский гарнитур, то за скромный грантик Московского правительства.