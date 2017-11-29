Со 2 по 10 декабря на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и Красноярска состоится одно из самых ярких событий в культурной жизни России – XVI Международный Фестиваль Фламенко «Viva España!».

Уже 15 лет Фестиваль радует и впечатляет публику своей программой, гордость же этого 16-го сезона – постановки именитых режиссёров с участием мировых звёзд – обладателей многочисленных премий и наград: Амадор Рохас (Amador Rojas), Патрисия Герреро (Patricia Guerrero), Гуадалупе Торрес (Guadalupe Torres), Хосе Мальдонадо (Jose Maldonado), Монтсе Кортес (Montse Cortés) и Хосе Мария Фернандес Кортес (Петете) ( José Maria Fernández Cortés – Petete).

На протяжении девяти дней фестиваля зрителей Москвы ждут конкурсные выступления лучших исполнителей музыки и танца фламенко из России и СНГ, фотовыставки, мастер-классы, конкурсы и вечеринки.

Программа Фестиваля 2017 в МОСКВЕ:

7 декабря, четверг

20:00

Московский Государственный Театр Эстрады

Танцевальный спектакль «Собор» («Catedral») – лучший спектакль Биеннале Фламенко в Севилье 2016

Режиссёр-постановщик: один из самых престижных режиссеров Испании – Хуан Долорес Кабальеро

Хореограф и главный исполнитель: Патрисия Герреро

08 декабря, пятница

19:00

Московский Государственный Театр Эстрады

Танцевальный спектакль «Дуб» («Roble») – лучшая хореографическая постановка Гуадалупе Торрес

Режиссёр-постановщик и главный исполнитель: Гуадалупе Торрес

Приглашенная звезда: Хосе Мальдонадо

В Доме фламенко «Фламенкерия» (Москва)

пройдут следующие мероприятия Фестиваля:

02 по 10 декабря – выставка «Кармен»: уникальные материалы разных лет (19-20вв), опера «Кармен», частная коллекция

2-3 декабря – мастер-классы звёздного исполнителя фламенко Амадора Рохаса

8-10 декабря – мастер-классы звёздной исполнительницы фламенко Патрисии Герреро

9 декабря 15:00 – Финал конкурсной программы лучших российских исполнителей фламенко и исполнителей стран СНГ.

10 декабря 19:00 – Торжественное вручение премии «Золотая Кентаврита 2017» и Гала-концерт Монтсе Кортес, любимой певицы Пако де Лусия, и Хосе Марии Фернандеса Кортес (Петете) с участием лучших исполнителей фламенко из России и стран СНГ.

10 декабря 16.00-18.00 – Лекция «Современное фламенко» Мигеля Бетегона, одного из ведущих фламенкологов современности, директора Фестиваля Фламенко в Люксембурге

ПОКАЗ спектаклей Фестиваля в Санкт-Петербурге:

5 декабря, вторник, 20:00

Спектакль «Собор» («Catedral»)





6 декабря, среда, 19:00

«Дочери Альбы» («Hijas de Alba»)

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

ПОКАЗ спектаклей Фестиваля в Калуге:

8 декабря, пятница, 19:00

Монтсе Кортес, Хосе Мария Фернандес Кортес (Петете) с участием российских танцовщиц фламенко

Калужская областная филармония

ПОКАЗ спектаклей Фестиваля в Красноярске:

10 декабря, воскресенье, 19:00

«Дуб» («Roble»)

Большой концертный зал Красноярской краевой филармония

Ознакомиться с программой фестиваля и уточнить информацию о билетах можно на официальном сайте: www.vivaespana.ru.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Международный Фестиваль Фламенко «Viva España!» проходит при содействии Посольства Королевства Испании в РФ, отдела по туризму Посольства Испании «ТурИспания» и Института Сервантеса, а также при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

Проводит фестиваль Дом Фламенко “Flamenqueria”, международный культурный центр фламенко, объединяющий всех любителей испанского искусства, профессиональных танцоров, вокалистов и музыкантов во всероссийском пространстве.

Дом Фламенко «Фламенкерия» в Севилье и Москве основан в 2008 году в Москве и в 2012 – в Севилье. Дом фламенко выполняет уникальную миссию: он объединяет мир испанского танца как в столице, так и на всём пространстве России и стран СНГ.

DUENDE – некоммерческий фонд содействия распространению и популяризации культурного наследия Испании и испаноязычных стран.



