“Впусти солнце”: В поисках абсолютной любви

Новое кино француженки Клер Дени столь лёгкое и воздушное, что чуть ли не заставляет парить во время просмотра вместе с ним. Невесомое как пёрышко и мимолётное, словно ночная дымка, моментально рассеивающаяся с наступлением рассвета. Такое кино увидеть крайне неожиданно от в большинстве своих фильмов бескомпромиссной Дени. Она обычно рассказывает серьёзные истории, у неё фигурируют каннибалы, убийства на почве мести и даже гражданская война в Африке. Её «Впусти солнце» разительно отличается, это светлая история любви, которая, кажется, возможна где угодно, но только не в привычном кинематографе Клер Дени.

Неоспоримый плюс всего этого в том, 69-летняя женщина-режиссёр продолжает удивлять, открывая для себя новые и непривычные для своих зрителей горизонты. Ощущение от просмотра легко сравнивнимо с поеданием безе, во многом благодаря неспешному и умиротворённому повествованию. «Впусти солнце» ― это история любви, хоть не совсем счастливой, но абсолютно точно небезнадёжной. 50-летняя художница Изабель (Жюльет Бинош) находится в постоянном поиске идеальной, абсолютной любви. У неё полно энергии, её картины не дают ей голодать, а постоянное желание найти человека, с которым она бы разделила остаток жизни, делает её уверенной… и хрупкой. Хрупкость от того, что она наивно верит в эту почти что сказочную любовь. Отсюда и калейдоскоп мужчин, которым можно охарактеризовать всю её жизнь. То женатый банкир, любящий искусство, книги и, судя по всему, своё высокомерие. То театральный актёр, более молодой и менее устойчивый к алкоголю. Первый признаётся Изабель в любви, но говорит, что никогда не бросит свою жену. Второй же наоборот, в одной из сцен неуверенно открывается: «Мы с женой расстаёмся, правда, я ей ещё об этом не сказал». А ещё и бывший муж Изабель тщетно пытается восстановить былые отношения, от которых осталась только их дочка-подросток, с которой мама видится очень редко. Это далеко не все мужчины, с которыми героиня Бинош пытается построить отношения, их количество к концу фильма настолько возрастёт, что Изабель будет даже вынуждена обратиться к экстрасенсу (Жерар Депардье), чтобы понять, с кем же у неё будет больше шансов.

Забавные, непринуждённые диалоги начинаются с самого начала фильма и продолжаются даже чуть дальше, чем финальные титры, обычно символизирующие конец. Кроме открывающей сцены секса весь хронометраж картины занят разговорами и порой даже монологами, самый говорящий из которых звучит из уст Изабель, в отчаянии бросающей в воздух фразу «Хочу любви!». Этим и пронизана вся идея фильма и его главная героиня. Она не пресыщена жизнью, поэтому её нужна любовь, отношения. Они для неё – своеобразный путь познания, способ узнать о себе что-то новое и испытать себя.

Подобные фильмы французы могут выпускать пачками в год, что уж точно не есть плохо, но и не есть благодарное занятие, так как забываются сразу же после просмотра. Хоть это и очередное французское кино о любви, лёгкое и приятное, всё же у Клер Дени оно выглядит чуточку по-другому. Её история, казалось бы простейшая и поверхностная, на самом деле учит тому, что ты не можешь просто так взять и вцепиться в любовь, а затем удержать её в своих руках. Каждый должен это понять сам, что зритель, что Изабель. Дени впускает солнце в свою весьма хмурую фильмографию самой спокойной и умиротворяющей на данный момент картиной из собственного репертуара, в которой ярчайшая игра Жюльет Бинош ослепляет даже пуще солнечного света.

