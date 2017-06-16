{ 16 июня 2017 }

«Весь этот мир»: Игра в любовь

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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«Весь этот мир» пытается вступить на пока что особо не тронутую качественными фильмами территорию подросткового романтического кино, но на первых же шагах оступается и падает в бездну отчаяния, банальности и закатывания белков зрительских глаз. Экранизация одноимённого романа Николы Юн наступает на те же грабли, что и «Виноваты звёзды», и «Бумажные города» – оперируя бесхитростной непосредственностью и делая ставку на женскую аудиторию, напрочь отказывается предоставить сколь-нибудь чёткое обоснование своего существования и значимость для мира кинематографа. 

 

Упрекать «Весь этот мир» в шаблонности истории не совсем справедливо – в конце концов, претензии по части предсказуемости надо предъявлять к оригинальному материалу, который и послужил первоисточником. Но книга Николы Юн, помимо затёртого до дыр сюжета про неспособную войти в окружающий мир девушку, предлагала достаточно интересные экспозиционные и композиционные мелочи, которые скрашивали его общую невыразительность. А кинематографическая адаптация попросту швыряет в зрителя свою заурядность и оставляет его предугадывать грядущие события с практически стопроцентной точностью, ожидая закономерного хэппи-энда.  

Однако даже самую избитую историю вполне можно подать качественно – если сделать акцент не на форме, а на содержании. И даже в этом плане «Весь этот мир» не может ничем похвастаться: актёрская игра, по всей видимости, воспринималась на съёмочной площадке чем-то вроде своеобразного табу, а грамотный монтаж без режущих глаз ляпов – непозволительной роскошью и излишеством. Не добавляют шарма фильму и якобы многозначительные паузы, и до зевоты скучно прописанные диалоги, пропитанные пафосом и максимализмом до основания. Попытки передать подростковую неловкость оборачиваются полным безразличием со стороны зрителя. 

 

Самая главная проблема «Всего этого мира» – в крайне слабо поданной романтической составляющей. В то, что происходит между героями Амандлы Стенберг и Ника Дж. Робинсона попросту не веришь при всём желании – очень слабо представляется, как человек с внешностью «объект воздыхания окружающих» подаётся белой вороной и изгоем в обществе. Вся любовь строится на неприлично долгих вздохах и обоюдной игре в «Капитана Очевидность» – этого явно мало, чтобы создать в паре ощущение искры и взаимного чувства. И ладно бы это было побочным элементом – но здесь любовь выступает двигателем сюжета, и такая недобросовестная её подача попросту непростительна. 

Впрочем, «Весь этот мир» нельзя упрекнуть в отсутствии определённой стилистической выдержанности. Пляжный пейзаж подан в фильме на уровне буклетов туристических компаний, солнце в «Мире» светит практически круглосуточно, и даже внутри дома ощущается влияние дизайна небезызвестной купертиновской компании (закроем глаза на обилие «яблочных» гаджетов»). Всё выглядит как грандиозная сбыча мечт, и нет на этой планете того худа, что способно испортить настроение. Жаль только, что за оболочкой вселенского счастья не скрывается ничего путного – как только роскошный вид Гавайев исчезает из поля зрения, сразу пропадает желание следить за сюжетом. 

«Весь этот мир» подаётся как кино с невысоким рейтингом «13+» – и парадокс в том, что зрителям старше рекомендуемого возрастного ценза смотреть на экранизацию вполне достойной книги Николы Юн смысла не имеет никакого. В плохом смысле наивный фильм не предлагает зрителю интересной любовной линии, не увлекает переживаниями главных героев и не оставляет никакой поучительной морали в конце. Что-то извлечь для себя отсюда смогут только не умудрённые изысками кино девушки, ищущие переложение «Ромео и Джульетты» на современный лад. Переложение халтурное, но выполненное в светлых тонах. 

Весь этот мир (Everything, Everything)

Весь этот мир Everything Everything Постер

Год: 2017

Жанр: драма, мелодрама

Страна: США

Режиссер: Стелла Меги

Сценарий: Дж. Миллс Гудло, Nicola Yoon

Продюсер: Лесли Морганштейн, Артуро Дель Рио, Элиза Копловитц Даттон

Оператор: Игорь Жадю-Лилло

Композитор: Людвиг Йоранссон

Художник: Черисс Карденас, Дэвид Кларк, Avery Plewes

Монтаж: Нэнси Ричардсон

В ролях: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Danube Hermosillo, Дэн Пэйн, Фиона Лоуи, Сэйдж Броклбэнк, Роберт Лоуренсон

Бюджет: $10 000 000

Мировая премьера: 18 мая 2017

Премьера в РФ: 15 июня 2017, «Каро-Премьер»

Продолжительность: 96 мин. / 01:36

Даниил Голубев

Не пароход, но человек. Учится на факультете журналистики РГГУ, любит кинематограф и хочет привить эту любовь зрителю. Считает, что любой фильм — нечто большее, чем «нравится» и «не нравится».

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