«Тачки 3»: Колесо Сансары

«Тачки» никогда не считались лучшим продуктом студии Pixar (про вторые забудем, как про страшный сон). Они не войдут в историю мультипликации и не станут примером для подражания – но тем не менее при всех своих недостатках в 2017 году они вызывают достаточно интереса, чтобы обзавестись продолжением в лице «Тачек 3», которые в одно и то же время отдают честь ушедшей эпохе и с гордостью представляют новую. Своеобразные «Отцы и дети» – только в гоночном сеттинге. И тем интереснее взглянуть, зачем же встряхнули франшизу, шесть лет не навещавшую кинотеатры.

«Тачки 3» – это кардинальная смена курса по сравнению с «Тачками 2». Если предыдущий фильм дал крен в сторону шпионского боевика по типу фильмов с Джеймсом Бондом, то триквел превратил франшизу в некое гоночное подобие «Рокки». История с моральным устареванием и подготовкой нового поколения спортсменов ощущается до боли похожей – в том числе и потому, что во многих моментах третьи «Тачки» повторяют самых первых. Цикличность прослеживается на каждом шагу – то флэшбеки, то словесные отсылки, то покадровое сравнение моментов. Создаётся ощущение, что нам попросту показывают ретроспективу.

Но соль в том, что представленная канва смотрится в контексте автомобильного мира Disney и Pixar как нельзя более уместно. Вместо того чтобы заново изобретать мнимые препятствия, мешающие всесильному МакКуину предсказуемо пересечь финишную черту первым, нам дают логичную развязку истории гонщика – помогают Молнии перейти на следующий жизненный этап. И ставят достаточно жирную точку в его биографии – «Тачки 3» смотрятся хорошим завершением самой по себе не вполне ровной франшизы, и выпуск следующего фильма в серии станет никому не нужной эксплуатацией мира живых автомобилей, о котором уже рассказали всё возможное.

В чём «Тачки 3» хороши – так это в том, что практически полностью абстрагировались от бедного родственника в лице второй части, вместо истории имевшую сплошную несуразицу и созданную исключительно ради продвижения товаров для детей. Триквел совершенно спокойно можно смотреть, пропустив «Тачки 2» – статус-кво возвращён, МакКуин снова в центре внимания и у нас снова есть удобоваримый сюжет вкупе с новыми на удивление колоритными персонажами. И на это, кстати, теперь снова имеет смысл смотреть не только детям – парочка обязательных философских тем, на которые могут порассуждать и взрослые, в наличии.

Третьи «Тачки» – неплохое окончание гоночной эпопеи с отличным началом и невзрачной серединой. Революционного и инновационного в триквеле нет ни на йоту – он даже вряд ли будет способен завлечь в кинотеатры новое поколение, не знакомое с прародителем франшизы 2006 года выпуска. Но это вполне удобоваримое приключение, наполненное качественным юмором, действенным сюжетом и даже особого рода ностальгией. Последняя гонка МакКуина и компании удалась на славу – не откажите себе в возможности поболеть с трибуны в зрительном зале. И юных болельщиков не забудьте захватить.