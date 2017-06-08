«Мумия»: Не будите спящего

Новая «Мумия» — уже третье кинематографическое поколение воплощения сюжета об ожившем египтянине, и с каждым новым фильмом в обширной мумифицированной франшизе остаётся всё меньше страха и появляется всё больше развлечения. Но, похоже, дальше уже никуда – «Мумия» с Томом Крузом и Софией Бутелла ушла от оригинала 1932 года в плане вдохновения настолько далеко, насколько это вообще возможно. Теперь перед нами уже не вызывающий трепет фильм, а блокбастер для семейного зрителя – и такой подход себя в корне не оправдывает.

Всячески осовременив сюжет «Мумии» и перенеся её действие в наши дни, создатели не забыли обойти стороной и текущие источники дохода. Рейтинг «12+» — максимально доступное ограничение для фильма такого рода — сыграл с картиной плохую шутку. «Мумия» попросту не может чётко определиться с жанром – то ли это блокбастерный приключенческий фильм, то ли слезливая мелодрама, то ли развесёлая комедия. Одно ясно абсолютно – это точно не фильм ужасов. Испугаться от пары скримеров на весь сеанс в наше время уже мало кого заставишь.

И такое смешение жанров могло бы помочь выступить «Мумии» достойно, но ведь в ней ни один элемент не проявляет себя как нужно. Романтическая линия кажется искусственной и крайне нелепой, мотивации поступков персонажей – высосанными из пальца, а экшен – «детским» в плохом смысле. Том Круз играет типичного и ничем не удивляющего Тома Круза – авантюриста, негодяя-романтика, падкого до наживы и добряка в душе. А остальных участников актёрского ансамбля на его фоне даже и упоминать не хочется – мало кто даже рот раскрыть от страха нормально способен.

Зато София Бутелла выглядит здесь вполне пристойно. Мумия египетской принцессы Аманет в её исполнении не вызывает испуга, зато ощущается настоящей угрозой. И вроде бы как антагонист она работает неплохо, да и внушает определённое уважение к своей персоне – но всю идею Аманет портят неумелые попытки сделать из неё объект зрительского сопереживания. Как только на экране или намекают, или прямым текстом говорят о человеческой природе мумии, предварительно не забыв показать её жестокость сценой ранее, выражения недоумения на лице не избежать. Да и к тому же крайне странен любовный треугольник между Аманет и двумя главными героями. Мысль «злодей – на самом деле не злодей» в «Мумии» не находит должного подтверждения. Не докрутили.

Конечно, сказалось и претенциозное намерение Universal сделать единую вселенную своих классических монстров. Концепция монстров как различных физических воплощений зла сама по себе довольно интересна, но представлена крайне топорно и бегло. Доктор Генри Джекилл в исполнении Рассела Кроу смотрится лишним для структуры картины и в своём камео он словно кричит: «Я не отсюда, фильмом ошибся!». Да и невнятная концовка, явно созданная с прицелом на продолжения, не добавляет плюсов в карму «Мумии», в которой и основной сюжет-то хромает. Хорошо хоть нет сцены после титров.

Universal явно поторопилась, когда объявила о своих монструозных планах снять десяток фильмов со своей интеллектуальной собственностью. Качество «Мумии» наводит на многие размышления – стоило ли переснимать классический сюжет, насколько продуманной кажется такая стратегия и преследуют ли создатели какие-либо цели, кроме обогащения. Свежая «Мумия» попросту не выглядит крепким фундаментом для вселенной монстров и вызывает множество опасений насчёт грядущих фильмов Universal. Которых, предположительно, уже может и не быть.